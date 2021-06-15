Голос Михаила Горшенева прозвучит в концертной версии рок-мюзикла Todd

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Голос лидера группы "Король и Шут" Михаила Горшенева (1973-2013) будет звучат в концертной версии созданного им мюзикла Todd, которая отправится в масштабный гастрольный тур 19 июля - в день памяти рок-музыканта. Об этом сообщили во вторник на пресс-конференции в ТАСС музыканты групп "Король и Шут" и "Северный флот".

Тур будет приурочен к 10-летию выхода одноименного двойного альбома, который стал последним в творчестве Горшенева и группы "Король и Шут". Композиции объединены историей о цирюльнике Суинни Тодде и были представлены в 2011 и 2012 годах. Тогда же Горшеневым был задуман масштабный концертный тур в поддержку пластинки, который не был осуществлен в связи с гибелью музыканта. Произведение было представлено исключительно на театральных подмостках.

"Идея использования голоса Михаила возникла еще в туре прощания: мы поняли, что песня "На краю" невозможна для живого исполнения без голоса самого автора. Я взял треки, которые были записаны еще при черновой работе над альбомом "Театр Демона", - рассказал Павел Сажинов. - Потом эту же идею мы реализовали в спектакле Todd. Когда возникла идея концертного показа двух альбомов (Todd), пришлось поднять наши архивы, посмотреть и студийные мультитреки и концертные записи".

Сажинов уточнил, что голос Горшенева будет использован лишь в половине композиций. "Какие-то песни будет исполнять Александр Леонтьев, будут женские партии", - сообщил он. Специальным гостем некоторых концертов тура станет брат Михаила, участник групп "Кукрыниксы" и "Горшенев" Алексей Горшенев. "Todd создавался вместе со мной, и я, как автор музыки композиций восьми, отношусь к этому как к своему детищу", - признался он.

В гастрольном плане уже около сотни городов. "Премьера будет 19 июля в Сочи, в памятную дату. Сейчас идет ежедневная работа. Всего запланировано около 100 городов на ближайший год, так что можно смело сказать, что это один из самых масштабных туров, в которые ездила группа", - сообщил Яков Цвиркунов. Выступление в Москве состоится 5 марта 2022 года в клубе Adrenaline Stadium, в Санкт-Петербурге - 7 марта в спорткомплексе "Юбилейный". Онлайн-трансляции шоу музыканты не планируют.

Хоррор-панк-группа "Король и Шут" была основана в 1988 году в Ленинграде. После смерти лидера Михаила Горшенева в 2013 году коллектив прекратил существование под прежним названием и выступает только в рамках рок-мюзикла Todd. Музыканты группы также объявили о новом проекте - "Северный флот", по названию одной из песен Горшенева.