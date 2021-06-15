Более 500 мероприятий пройдет в Москве на книжном фестивале "Красная площадь"

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Свыше 500 мероприятий проведут в ходе книжного фестиваля "Красная площадь", который пройдет в Москве с 17 по 20 июня, в их числе встречи с писателями, дискуссии и презентации новых изданий. Об этом сообщил на пресс-конференции во вторник заместитель председателя оргкомитета фестиваля Владимир Григорьев.

"Наш любимый фестиваль "Красная площадь" пройдет с 17 по 20 июня. Все меры предосторожности будут на фестивале соблюдены. <...> Мы постараемся порадовать москвичей и гостей столицы большим праздником книги. Более 500 событий пройдет на 11 площадках", - сказал Григорьев. Он уточнил, что на фестивале будет представлено 300 издательств из 45 регионов России.

Изначально фестиваль "Красная площадь" планировалось провести в начале июня, но из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции его перенесли. Попасть на площадку гости смогут бесплатно по предварительной регистрации, находиться на ней можно только в маске и перчатках. Посетителям на входе будут измерять температуру и попросят соблюдать социальную дистанцию.

Фестиваль объединит писателей, издателей, актеров, музыкантов и читателей. Традиционно на главной площади страны будут работать площадки "Художественная литература", "Детская и учебная литература", "Нон-фикшн", "Регионы России", "Электронная книга", "Антикварная и букинистическая книга" и другие.

События фестиваля

По словам программного директора "Главной сцены" Полины Васильевой, на данный момент идет монтаж площадки, все мероприятия подготовлены. Посетителей ожидают встречи с писателями, среди которых Дмитрий Быков, Эдвард Радзинский, Гузель Яхина, Евгений Водолазкин, Андрей Рубанов, дискуссии, лекции, обширная программа для детей и подростков и другие события.

На открытии "Красной площади" состоится концерт Piano-gala, на котором выступят лауреаты и призеры Международного конкурса пианистов Grand Piano Competition под руководством Дениса Мацуева.

В рамках фестиваля отметят 200-летие со дня рождения Федора Достоевского и Николая Некрасова и 100-летие со дня рождения Андрея Сахарова. Специальную программу к празднованию 800-летия основания готовит Нижний Новгород. Отдельный лекторий будет отведен Году науки и технологий. Лучшим молодым писателям и поэтам на книжном смотре вручат литературную премию "Лицей".

Фестиваль организован Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Российским книжным союзом.