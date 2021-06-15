Алексиевич наградили орденом "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия"

БЕРЛИН, 15 июня. /ТАСС/. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер наградил писательницу и нобелевского лауреата по литературе Светлану Алексиевич орденом "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия". Об этом во вторник сообщила медиакомпания Deutsche Welle.

Торжественная церемония вручения награды состоялась в резиденции главы германского государства - дворце Бельвю. В своей речи Штайнмайер коснулся многомесячных протестов в Белоруссии, начавшихся после президентских выборов в августе 2020 года. В свою очередь Алексиевич поблагодарила главу германского государства, указав на "необходимость работать с теми белорусами, кто все еще поддерживает власть". "Надо объяснять ей мир, свою историю. Надо объяснять, что мы стали нацией", - заметила писательница.

В числе наиболее известных произведений Алексиевич художественно-документальные книги "У войны не женское лицо", "Цинковые мальчики" и "Чернобыльская молитва". В апреле писательница заявила, что пишет книгу о событиях в Белоруссии, происходящих после президентских выборов в 2020 году. С сентября 2020 года она находится в ФРГ по линии Германской службы академических обменов (DAAD).

9 августа 2020 года в Белоруссии прошли президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которая не признала результаты голосования. Сразу после подведения итогов выборов в Белоруссии начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка и массовые задержания.

Орден "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия" является единственным федеральным орденом ФРГ. Он был учрежден 7 сентября 1951 года президентом Германии Теодором Хойсом. Орден имеет девять степеней. Им награждаются жители ФРГ и иностранные граждане за особые заслуги перед Германией в области политики и экономики, а также в социальной, духовной и благотворительной сферах.