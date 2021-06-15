Средневековые реконструкции и мастер-классы ждут гостей исторического пикника под Ельцом

ЛИПЕЦК, 15 июня. /ТАСС/. Выступления реконструкторов и мастер-классы по различным ремеслам ждут гостей исторического пикника "Сапог Тамерлана", который пройдет 19 июня в археологическом парке "Аргамач" под Ельцом. Об этом сообщил во вторник журналистам глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

"В проекте примут участие реконструкторы, археологи, историки, они помогут туристам переместится в Елецкое княжество XIV века, именно здесь, на русско-ордынском пограничье, остановил свои войска самый известный среднеазиатский правитель Тамерлан", - сказал Артамонов. По его словам, гости смогут не только узнать об особенностях жизни в средневековой Европе и Средней Азии, но и посетить в развлекательные площадки археологического парка.

Как ожидается, в течение дня 19 июня пройдут мастер-классы по различным ремеслам, будут работать стрелковый тир, летняя кухня зона исторической фотосессии, показательные выступления готовят реконструкторы. В частности, как отмечает пресс-служба областной администрации, участники проекта "Скифская тропа" представят военно-спортивный комплекс упражнений "Воинские традиции Дона".

"Подобные фестивали - не просто зрелищные события, они дают возможность буквально прикоснуться к нашей истории и национальной культуре", - сказал Артамонов. Он напомнил, что в последние годы в регионе все чаще организуют праздники, используя местные традиции. "Сохранение и популяризация истории и обычаев на территории региона - одно из основных направлений деятельности областной власти в сфере культуры и искусства", - заключил Артамонов.