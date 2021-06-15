Победителей конкурса грантов фонда культурных инициатив объявят 15 сентября

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президентский фонд культурных инициатив объявит победителей конкурса грантов 15 сентября. Об этом сообщил генеральный директор фонда Роман Карманов.

"Уже 15 сентября будут подводиться итоги, и с 16 сентября, когда будут объявлены победители, начнется заключение договоров на грантовую поддержку", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС во вторник.

15 июня началась заявочная кампания на участие в конкурсе на предоставление грантов, которая продлится до 30 июля. Фонд принимает заявки по восьми тематическим направлениям. Среди них - "Великое русское слово", "Культурный код", "Нация созидателей", "Я горжусь", "Молодые лидеры", "Место силы", "История страны. Вехи", "Многонациональный народ".

Участие в конкурсе смогут принять организации, в том числе коммерческие, за исключением государственных учреждений, государственных компаний и политических партий, индивидуальные предприниматели и муниципальные учреждения культуры.

Проекты можно будет заявить по нескольким типам направлений. Они должны относиться к академическому искусству или креативным индустриям - литературе, издательскому делу, дизайну, музыке, архитектуре, урбанистике, мультимедийным технологиям, кино и театру. Можно подать заявку на межотраслевые, сетевые и кросскультурные проекты; образовательные и наставнические проекты; проекты по выявлению и поддержке молодых талантов; проекты, предусматривающие проведение фестивалей, премий, форумов; проекты в области современной популярной культуры и стартапы в области культуры, искусства и креативных индустрий.

Ожидаемые проекты

Руководитель экспертного совета фонда, композитор, продюсер Игорь Матвиенко заявил, что среди заявок на конкурс грантов президентского фонда культурных инициатив будет особо отмечать проекты, связанные с уходом от гаджетов и новых технологий.

"Я бы с удовольствием обратил внимание на проект, связанный с цифровым детоксом, если такой появится. Мы настолько все попали под власть и под гнет [технологий]", - сказал он. Матвиенко добавил, что будет отмечать также интересные музыкальные проекты, созданные в необычных форматах или на пересечении жанров.

В свою очередь член экспертного совета, ректор ГИТИСа Григорий Заславский рассказал, что будет выделять кросскультурные проекты. "Молодые ребята будут говорить, что не видят себя ни в одном из существующих театров, но у них есть проект, в котором есть и медиасоставляющая, и работа с реальной зрительской аудиторией, - подчеркнул он. - У таких людей есть сегодня реальная возможность получить поддержку для своего театрального, авангардного, нестандартного направления и своих идей".

Президент РФ Владимир Путин 21 апреля в послании к Федеральному собранию заявил, что в РФ будет создан фонд культурных инициатив, который займется выдачей президентских грантов на проекты в сфере искусства и творчества. 17 мая глава государства подписал соответствующий указ. Указом утвержден состав координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента. Его возглавил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, в состав комитета вошли представители федеральных и региональных органов власти, бизнеса, Общественной палаты РФ, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).