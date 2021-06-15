Организаторы "Дикой мяты" сообщили, что согласовали проведение фестиваля

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Правительство Тульской области согласовало с организаторами российского фестиваля "Дикая мята" проведение музыкального мероприятия с 18 по 20 июня 2021 года в селе Бунырево. Как уточнил в беседе с ТАСС промоутер фестиваля Андрей Клюкин, всем посетителям и музыкантам, принимающим участие в мероприятии, необходимо будет за сутки до его начала сдать тест на коронавирус.

"Нам только что подтвердили, что фестиваль "Дикая мята" согласован. Сейчас в Тульском регионе эпидемиологическая ситуация спокойная, и нам бы хотелось, чтобы она такой и оставалась. Есть ряд мер, которые всем участникам фестиваля необходимо будет предпринять: за сутки до фестиваля всем зрителям нужно будет сдать ПЦР-тест, так как браслеты будут выдаваться только при предъявлении отрицательного результата, на мероприятии необходимо носить маски. Это требование, которое диктует нам время", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, тесты также необходимо будет сдать и музыкантам, которые будут выступать на фестивале. "Мы с вами собираемся из разных областей, где эпидемиологическая ситуация разная. Разумеется, пересекая границу гостеприимной Тульской области, мы должны точно знать, что спокойная эпидемиологическая ситуация такой и останется, - отметил Клюкин. - Все сотрудники, гости и участники "Дикой мяты" должны приехать на фестиваль либо с сертификатом о прививке против COVID-19, либо с распечатанной справкой об отрицательном ПЦР-тесте".

Он также сообщил, что организаторы фестиваля приостановили продажу билетов "на отметке 12,5 тыс.". "В продаже сейчас осталось 2 тысячи билетов. Приносим заранее извинения тем, кому билеты не достанутся", - сказал Клюкин, уточнив, что "исключением будут вакцинированные поклонники музыки", для которых билеты будут продаваться сверх квоты и по специальной цене.

Фестиваль "Дикая мята" проводится ежегодно начиная с 2008 года. Он ориентирован на молодые семьи с детьми. "На пяти фестивальных сценах состоится 100 концертов", - уточнили в пресс-службе "Дикой мяты". Среди заявленных организаторами музыкантов такие известные коллективы, как "Аукцыон", "Кино", Tequilajazzz, Tesla Boy, Green Grey, Гарик Сукачев и Манижа. Кроме того, среди дебютантов на фестивале выступят молодые группы и музыканты, которые стали популярны в России и других странах совсем недавно: "Фазы", "Комсомольск", Алена Швец и Zoloto.

Ранее организаторы "Нашествия", другого крупного музыкального фестиваля, перенесли мероприятие на 2022 год по требованию Роспотребнадзора. Из-за антиковидных ограничений в России также отменились "Боль", "Усадьба Jazz", "Отличный Fest" и другие музыкальные фестивали.