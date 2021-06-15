Союз композиторов России предоставит гранты на создание музыкальных пьес

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Союз композиторов России и Дом творчества Переделкино объявили конкурс для композиторов, по итогам которого пять победителей получат гранты на написание новой музыкальной пьесы по мотивам текстов писателей, которые жили и живут в Переделкине. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Союза композиторов.

"Союз композиторов России и Дом творчества Переделкино объявляют open call для композиторов "Лекции по русской литературе". Этот проект будет мотивировать современных композиторов создавать музыкальные сочинения, вдохновленные текстами выдающихся писателей, которые жили и живут в Переделкине. По итогам конкурса пять победителей получат гранты на написание новой музыкальной пьесы", - говорится в сообщении.

Для участия в проекте необходимо до 15 июля представить идею или синопсис будущей пьесы. Как отметили в Союзе композиторов России, приветствуются экспериментальные форматы. Можно использовать любые инструменты и их комбинации: классические, старинные, народные, а также голос, тело, объекты, перформанс, электронику и видео. Главное - количество исполнителей не должно быть более восьми человек, а продолжительность сочинения - до 10 минут.

"Для создания новой пьесы композиторы-победители смогут провести неделю в Доме творчества, пообщаются с исполнителями, получат денежный грант от Союза. А осенью 2021 года все партитуры прозвучат на концерте в Переделкине", - рассказала генеральный директор Союза композиторов России Карина Абрамян.

О Переделкине

Переделкино - легендарный городок писателей, который появился рядом с Москвой в 1930-х, где жили и работали выдающиеся литераторы ХХ века. Одной из достопримечательностей Переделкина был когда-то Дом творчества писателей. Сегодня его возрождают: с 2021 года он стал резиденцией для свободного творчества писателей, художников и музыкантов.

"В проекте новых творческих резиденций Переделкина предусмотрена специальная программа для композиторов. Ее название отсылает нас к известным лекциям Владимира Набокова, посвященным внимательному чтению главных, с точки зрения писателя, произведений русской литературы. Мы предлагаем композиторам таким же образом поразмышлять над литературой ХХ века, написанной в Переделкине, и рассказать о своих впечатлениях на языке современной музыки", - сказала руководитель Дома творчества Переделкино Дарья Беглова.