Новая Камерная сцена Мариинского театра получила название в честь Сергея Рахманинова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Камерная сцена - новое музыкальное пространство в Концертном зале Мариинского театра - будет носить имя российского композитора, пианиста, дирижера Сергея Рахманинова. Об этом журналистам объявил во вторник художественный руководитель - директор театра Валерий Гергиев.

"Наконец мы завершили процесс создания этого зала. Это часть ансамбля с Концертным залом. <…> Мы приняли решение назвать этот зал именем Сергея Васильевича Рахманинова", - сказал Гергиев. Это дань тому, что "земля русская гордится этим гениальным своим сыном", добавил он.

На строительство нового корпуса, где расположен зал, ушло около четырех лет, и его появление означает завершение комплекса Концертного зала. Создание аудитории курировал японский специалист Ясухиса Тойота, спроектировавший более 50 театрально-концертных площадок. С акустической точки зрения "здесь возможности неисчерпаемы", отметил Гергиев.

Зал открылся 13 июня концертом "Белые ночи на бис", когда на его сцене выступил лауреат международных конкурсов, пианист Дмитрий Шишкин. Увидеть Камерную сцену первыми получили и получат возможность зрители, купившие билеты на выступления музыкантов на фестивале "Звезды белых ночей" с 13 по 27 июня. В качестве подарка им предоставляется возможность продолжить музыкальный вечер на новой площадке.

Одним из первых в пространстве Камерной сцены выступил 14 июня пианист Денис Мацуев. "В Петербурге появился "бриллиант". Камерная сцена - это абсолютно выдающееся явление, - сказал он. - Я получил вчера истинное наслаждение от этой интимной, камерной обстановки: публика совсем рядом, нет никакого расстояния".

"Это такой подарок всему молодому поколению, которое здесь будет играть концерты", - отметил Мацуев. Говоря о названии нового зала, он признался, что для него, как и для любого музыканта, пианиста, Рахманинов - "это святыня, это икона". Мацуев также напомнил, что в 2023 году будет отмечаться 150-летие со дня рождения композитора.

Новый зал площадью около 140 кв. м, вмещающий около 200 зрителей, станет местом проведения камерных и хоровых программ, сольных выступлений, концертов для небольших по составу ансамблей, мастер-классов и репетиций.