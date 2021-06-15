В Германии впервые пройдет специальный фестиваль тяжелой музыки Bullhead City Festival

БЕРЛИН, 15 июня. /ТАСС/. Организаторы крупнейшего в мире фестиваля тяжелой музыки Wacken Open Air, который традиционно проводится в небольшом населенном пункте Вакен (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн), но который не состоится в этом году из-за пандемии коронавируса, решили провести осенью альтернативное мероприятие под названием Bullhead City Festival. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении устроителей долгожданного музыкального события.

Планируется, что мероприятие пройдет с 16 по 18 сентября в Вакене. Как и на знаменитом фестивале Wacken Open Air, гостям будет представлена обширная музыкальная программа. В мероприятии, как ожидается, примут участие немецкая метал-группа Blind Guardian и симфоник-метал группа из Финляндии Nightwish. Кроме того, перед посетителями выступил немецкая певица Дороти Пеш, известная под псевдонимом Доро, немецкая музыкальная группа Saltatio Mortis и много других популярных исполнителей, известных среди поклонников тяжелой музыки.

Тем не менее указывается, что в связи с действующими ограничениями, введенными в Германии для сдерживания распространения коронавируса, мероприятие пройдет с соблюдением определенных санитарно-эпидемиологических мер. В частности, количество зрителей будет ограничено. Организаторы также уточнили, что будут внимательно следить за дальнейшим развитием эпидемической ситуации и в соответствии с этим вносить необходимые корректировки в проведение мероприятия. Ожидается, что продажа билетов на фестиваль начнется в конце июня - начале июля.

В начале июня организаторы фестиваля тяжелой музыки Wacken Open Air, который должен был состояться в конце июля текущего года, объявили, что он переносится на 4-6 августа 2022 года из-за пандемии коронавируса. В нынешних условиях, по их мнению, организация мероприятия не представляется возможной. Здоровье и безопасность всех участников и гостей фестиваля, а также жителей Вакена и региона в целом, по словам организаторов, является их главным приоритетом.

Впервые Wacken Open Air был проведен в 1990 году с участием исключительно местных исполнителей. Тогда мероприятие собрало не более 800 зрителей. Однако в последующие годы праздник тяжелой музыки постепенно вырос до фестиваля европейского, а затем и мирового уровня, в котором стали принимать участие знаменитые артисты из разных стран. Об огромном интересе к мероприятию говорит тот факт, что зачастую все билеты на праздник любителей хэви-метал распродаются задолго до начала самого фестиваля.