Гергиев призвал уберечь здания Мариинки и консерватории от рисков при строительстве метро

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Исторические здания Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова и Мариинского театра находятся "в невероятно сильной зоне риска" в связи со строительством станции метро на Театральной площади. Такое мнение высказал журналистам во вторник художественный руководитель - директор Мариинского театра Валерий Гергиев.

"С громадным риском для исторического театра и консерватории там проводится ветка метро. <…> Я не хочу, чтобы Театральная площадь прославилась на весь мир еще чем-то. <…> Мы должны сберечь эти здания. Они оба сегодня в невероятно сильной зоне риска", - сказал маэстро на пресс-конференции, посвященной открытию Камерной сцены - нового музыкального пространства в Концертном зале Мариинского театра.

По его словам, состояние здания Петербургской консерватории, которое несколько лет находится на реставрации, уже два-три года назад вызывало "невероятную тревогу". "Здание, судя по всему, настолько отсырело, что надо надеяться, что в летние месяцы процесс подготовки к настоящему - я бы даже сказал, отчаянному - <…> спасению нашего любимого вуза, что наконец этот процесс стартует", - отметил маэстро.

"На меня также произвело хорошее впечатление в связи с этим назначение Марата Хуснуллина вице-премьером, потому что это опытный строитель. <…> Он прекрасно понимает, что там проблема, и огромная", - сказал Гергиев, говоря о прохождении ветки метро через Театральную площадь.

В Петербурге в настоящее время идет строительство продолжения Лахтинско-Правобережной линии (четвертая линия) метрополитена от станции "Спасская" до станции "Большой проспект" ("Горный институт"), включая станцию "Театральная".

В августе прошлого года Гергиев высказывался против строительства выхода из метро на Театральную площадь, где расположены Мариинский театр и консерватория. Осенью 2020 года губернатор города Александр Беглов распорядился рассмотреть возможность выхода из строящейся станции не на площадь, а на близлежащие улицы. Тогда сообщалось, что один из выходов будет расположен на пересечении улицы Декабристов и Лермонтовского проспекта.

О реконструкции консерватории

Здание консерватории, которое относится к особо ценным объектам культурного наследия народов РФ, находится на реставрации уже несколько лет. Ее предполагалось завершить в 2019 году, но работа по проекту была приостановлена, на данный момент историческое здание закрыто строительными лесами. На эту проблему в сентябре 2020 года обратил внимание президент России Владимир Путин во время встречи с сенаторами и поручил правительству РФ принять меры по завершению реконструкции. В декабре 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о выделении 13,6 млрд рублей на реконструкцию консерватории в период с 2020 по 2025 годы.