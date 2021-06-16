Юбилейный вечер Светланы Крючковой пройдет в концертном зале "Зарядье"

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Авторский вечер народной артистки РСФСР Светланы Крючковой, приуроченный к ее 70-летию, пройдет в концертном зале "Зарядье" в Москве. Об этом сообщается на сайте площадки.

"Музыкально-поэтические вечера выдающейся актрисы Светланы Крючковой всегда уникальны, ни один не повторяет другой. Светлана Николаевна выступает и как режиссер, и как исследователь литературы, и как сценарист, и, конечно же, как актриса. Ее работа на сцене - тончайшая работа ювелира", - говорится в сообщении.

Юбилейный вечер получил название "Неугасимое созвездие", в его программу вошли произведения Марины Цветаевой, Анны Ахматовой и Марии Петровых. На вечере состоится презентация книги Крючковой "Разное счастье нам выпадает…" и диски с записями поэтических программ.

Концерт был запланирован на июнь 2020 года, когда актриса отмечала 70-летие. Затем из-за коронавируса организаторы перенесли мероприятие на 31 октября 2020 года, а затем еще раз - на июнь 2021. Сообщается, что билеты, купленные на предыдущие даты, будут действительны.

В честь юбилея в 2020 году были запланированы также гастроли Большого драматического театра (БДТ) им. Г. Товстоногова со спектаклями с участием актрисы - "Игрок" и "Жизнь впереди" в постановке Романа Мархолиа. В связи с пандемией показы также были перенесены: "Игрока" покажут 22 и 23 июня 2021 года, "Жизнь впереди" - 26 и 27 июня. Показы состоятся на сцене Московского художественного академического театра им. Горького.

Светлана Крючкова родилась 22 июня 1950 года в Кишиневе, Молдавия. В 1973 году окончила Школу-студию МХАТ и стала актрисой Московского художественного театра. С октября 1975 года - актриса БДТ. Исполняла роли в постановках Товстоногова "Тихий Дон", "Волки и овцы", "На дне" и других. Известна по многочисленным ролям в кино. В числе которых "Большая перемена", "Царская охота", "Оно", "СВ. Спальный вагон", "Утомленные солнцем", "Похороните меня за плинтусом".