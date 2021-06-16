Рассел Кроу намерен создать большую киностудию в Австралии

СИДНЕЙ, 16 июня. /ТАСС/. Австралийский актер Рассел Кроу заявил о планах по созданию большой киностудии в городе Кофс-Харбор, расположенном в 500 км к северу от Сиднея на восточном побережье континента. Об этом актер сообщил в среду в эфире телеканала ABC.

По словам Кроу, современная киностудия, способная собрать в Австралии большинство голливудских актеров и режиссеров, начнет строиться на восточном побережье континента уже через год. "В течение нескольких лет я думал о том, как можно перенести свою работу туда, где я живу", - сказал 57-летний актер, отметив, что ему уже удалось заинтересовать проектом не только власти штата Новый Южный Уэльс, но и ряд австралийских кинематографических организаций.

Общая стоимость задумки составит порядка 440 млн австралийских долларов ($338 млн). Ожидается, что на эти деньги будет построен "полностью интегрированный комплекс по производству полнометражных фильмов в Австралии", который позволит актерам оставаться со своей семьей в Кофс-Харбор во время съемок. "Для съемок фильма нужна целая деревня профессионалов, - сказал Кроу. - А значит, построив студию, мы создадим сотни новых рабочих мест для людей самых разных профессий. Она станет объектом международного уровня, открытым для всех, кто может приехать и работать здесь, и для профессионалов из Голливуда или Болливуда, и для обычного ребенка, который живет неподалеку".

Согласно озвученным планам, на разработку проекта киностудии и его согласование уйдет порядка 12 месяцев, а затем начнется активная фаза строительства. Главное помещение студии будет построено на месте бывшей банановой плантации, а рядом расположатся небольшой тематический отель, современная киношкола, художественная галерея для работ коренных народов и кинематографический музей. "Этот проект вполне способен вывести Кофс-Харбор на мировую кинематографическую арену, поскольку сегодня спрос на съемочные площадки растет очень быстро", - рассказал в интервью ABC министр регионального развития региона Джон Бариларо.