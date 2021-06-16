Полнометражный мультфильм "Маша и Медведь" планируют создать к 2025 году

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Создатели анимационного проекта "Маша и Медведь" объявили о планах выпуска четырех тематических анимационных мини-фильмов по мотивам оригинального мультсериала к 2024 году, а также подтвердили планы по созданию полнометражного мультфильма "Маша и Медведь" к 2025 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе студии Animaccord.

"Расширенные форматы позволят нам интегрировать новых героев, линию сторителлинга, локации - к примеру, впервые показать приключения героев в городской среде. Таким образом, мы продолжаем ориентироваться на семейную аудиторию, при этом привлекая более широкую возрастную категорию детей, включая тинейджеров, которые в свое время выросли на оригинальном мультсериале "Маша и Медведь". Мы, безусловно, сохраним ключевые ценности мультфильма, заложенные в свое время создателем и автором проекта Олегом Кузовковым, это универсальные отношения родителя и ребенка, дружба, музыка и юмор", - отметили в пресс-службе.

Согласно производственным планам студии до 2025 года, первый тематический мини-фильм под названием "Маша и Медведь: Повелитель льда" продолжительностью 22 минуты представят в период новогодних праздников 2021-2022 годов. Всего таких тематических картин будет четыре. Также в Animaccord подтвердили планы по производству своего первого полнометражного анимационного фильма "Маша и Медведь". Параллельно создатели работают над новым классическим сезоном мультсериала.

Мультфильм "Маша и Медведь" компании Animaccord - единственный российский сериал, который входит в топ-5 самых востребованных детских шоу в мире (Parrot Analytics, 2021), а также топ-3 любимых любимых развлекательных детских брендов в Европе, Ближнем Востоке и Африке (Kidz Global, ноябрь 2020). Кроме того, проект удостоен пяти бриллиантовых "кнопок" - наград Youtube.