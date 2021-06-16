Юрий Стоянов возглавит жюри фестиваля сериалов "Пилот"

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Актер театра и кино Юрий Стоянов возглавит жюри третьего российского фестиваля сериалов "Пилот", выбирать победителей также будут актеры Кристина Асмус и Сергей Бурунов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе смотра.

"Председателем жюри станет заслуженный актер театра и кино, телеведущий Юрий Стоянов, сыгравший главную роль в нашумевшем сериале этого года "Вампиры средней полосы", а также известный по своим ролям в "Ландыше серебристом", "12" Никиты Михалкова, "Гостях из прошлого" и других", - говорится в сообщении.

В жюри также вошли актриса Кристина Асмус, режиссер Петр Буслов, сценарист Роман Кантор и актер Сергей Бурунов. Они выберут победителей в номинациях "Лучшая актерская работа", "Лучший продюсер", "Лучший режиссер", "Лучший сценарист", а также вручат специальный Приз жюри.

Фестиваль "Пилот" пройдет в Иваново с 25 по 27 июня. В основной конкурс включили 15 российских премьер, в том числе проекты Клима Шипенко, Евгения Стычкина, Вадима Перельмана, Авдотьи Смирновой, Оксаны Карас и других режиссеров.

Фестиваль "Пилот", который позволяет авторам представить проекты ведущим экспертам и игрокам рынка, существует с 2018 года. Это единственный в России смотр новых телесериалов, а также площадка для общения создателей и лидеров индустрии. Его президентом является режиссер и сценарист Валерий Тодоровский, генеральным продюсером выступает Светлана Дрыга, программным директором - Егор Москвитин.

Показы и мероприятия в 2021 году пройдут с соблюдением всех мер безопасности, предписанных Роспотребнадзором. Победителей определит жюри, в которое войдут представители отечественной теле- и киноиндустрии.