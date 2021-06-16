В шорт-лист "Большой книги" вошли романы Водолазкина, Юзефовича и Степновой

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Книги Евгения Водолазкина, Михаила Гиголашвили, Майи Кучерской, Леонида Юзефовича, Марины Степновой и других авторов вошли в короткий список 16-го сезона Национальной литературной премии "Большая книга". Об этом сообщил на церемонии объявления номинантов председатель Совета экспертов литературной премии "Большая книга" Михаил Бутов.

"Масса всего поступила на премию, поток был плотным, я такого не припомню. <...> Мы выбрали короткий список", - сказал Бутов.

В список финалистов "Большой книги" включили произведения "Сад" Марины Степновой, "Архив Шульца" Владимира Паперного, "Вечная мерзлота" Виктора Ремизова, "Кока" Михаила Гиголашвили, "Рана" Оксаны Васякиной, "Сады Виверны" Юрия Буйды, "Оправдание Острова" Евгения Водолазкина.

Также в короткий список вошли "Желание быть городом" Дмитрия Бавильского, "Лесков. Прозеванный гений" Майи Кучерской, "Филэллин" Леонида Юзефовича, "Этот берег" Андрея Дмитриева, "Риф" Алексея Поляринова, "Симон" Наринэ Абгарян.

Национальная литературная премия "Большая книга" учреждена в 2005 году Центром поддержки отечественной словесности. Соучредителями выступают ТАСС, Институт русской литературы РАН, Российский книжный союз, Министерство культуры и другие. Ежегодно присуждаются три премии, денежное содержание главного приза - 3 млн рублей, второго - 1,5 млн рублей, третьего - 1 млн рублей. Наградной комплект состоит из памятного наградного знака и диплома.