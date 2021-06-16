В Ингушетии на строительство шести объектов культуры направят более 8 млрд рублей

МАГАС, 16 июня. /ТАСС/. Более 8 млрд рублей будет направлено на строительство первой в регионе государственной филармонии, музея краеведения, национальной библиотеки, колледжа искусств, зданий музыкально-драматического театра и театрально-культурного комплекса в Ингушетии, сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов в среду во время послания Народному собранию региона.

"Приоритетной задачей Минкультуры Ингушетии считать продолжение работы по расширению сети учреждений культурно-досугового назначения, а также по строительству шести крупных объектов общей стоимостью более 8 млрд рублей, по которым имеются поручения президента РФ: Республиканский музей краеведения, Государственный колледж искусств, Национальная библиотека, Государственная филармония, Русский государственный музыкально-драматический театр и Республиканский театрально-культурный комплекс", - сказал Калиматов.

Ранее Калиматов сообщал ТАСС, что власти региона рассчитывают завершить строительство первой госфилармонии, колледжа искусств и музея краеведения, а также еще трех объектов культуры к 100-летию государственности региона, которое будет отмечаться в 2024 году.

День ингушской государственности отмечается ежегодно 7 июля. Именно в этот день в 1924 году была образована Ингушская автономная область в составе РСФСР с центром во Владикавказе. Автономия просуществовала 10 лет.

В апреле 2021 года президент РФ Владимир Путин распорядился создать в течение трех месяцев организационный комитет для подготовки к празднованию в 2024 году 100-летия образования Ингушетии.