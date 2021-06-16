В Петербурге открыли уличную экспозицию с 11 инсталляциями, символизирующими регионы СЗФО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Масштабная уличная экспозиция с 11 инсталляциями в виде серебряных бусин, символизирующих субъекты Северо-Запада России, открылась в среду у Никольских ворот Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС. Авторами дизайна объектов стали хореограф Борис Эйфман, пианистка Полина Осетинская, тележурналист Андрей Малахов, художник Михаил Шемякин и другие известные люди.

"Мы выбрали именно это место - туристское сердце нашего северо-западного региона и нашего города, чтобы через восприятие авторов показать разнообразие маршрутов "Серебряного ожерелья". Сегодняшнее появление этой выставки посвящено Дню России, который мы недавно отметили, а также приурочено к играм Евро", - сказал журналистам на открытии председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев.

Бусины размером 1,8 м каждая разместились в соответствии с географическим положением регионов Северо-Запада. Инсталляция, символизирующая Петербург, стала сердцем выставки: она выполнена в виде большого зеркального шара, в котором отражается город и все остальные бусины, представляющие регионы Северо-Запада. Каждый из объектов снабжен QR-кодом, при помощи которого можно узнать о замысле автора и основных достопримечательностях региона.

"Это естественное взаимодействие туризма и культуры. Все объединили свои усилия для того, чтобы создать в городе такую летнюю, "бесковидную" точку притяжения, потому что мы находимся на свежем воздухе, и предметы искусства разнесены на безопасное расстояние", - сказал журналистам вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

Об объектах экспозиции

Михаил Шемякин создал для выставки арт-объект, посвященный Калининградской области. Этот регион, ассоциирующийся для него с родиной Эрнста Гофмана, представлен огромной серебряной короной - неизменным атрибутом произведений сказочника. Андрей Малахов представил Мурманскую область в виде куполовидной бусины с обозначениями элементов таблицы Менделеева, в описании инсталляции говорится о том, что в этом регионе есть "все, что сотворил Создатель на нашей Земле". Верхняя часть бусины, переливающаяся на свету, символизирует северное сияние.

Бусина Архангельской области в форме бриллианта, над дизайном которой работал оперный режиссер Василий Бархатов, отражает тот факт, что в этом регионе находится самое большое в Европе месторождение алмазов. На одной из граней изображен эмбрион тюленя, символизирующий уникальную природную территорию, где гренландские тюлени воспроизводят потомство.

Летчик-космонавт Сергей Крикалев стал автором дизайна бусины Республики Коми - она создана в форме закрученной волны водопада Буредан, берега которого одновременно напоминают лунные кратеры. Борис Эйфман представил инсталляцию в виде крепости, посвященную Ленинградской области.

"Открытие выставки, где каждый из субъектов округа необычно и по-авторски креативно представлен отдельной бусиной - повод привлечь внимание к региональным особенностям, заинтересовать российских граждан и гостей нашей страны и мотивировать их на новые поездки и путешествия по Северо-Западу страны, когда позволит эпидемическая ситуация", - привели в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга слова полномочного представителя президента России в СЗФО Александра Гуцана.

Выставка продлится до 16 сентября. Ее организаторами выступили ЦВЗ "Манеж" при поддержке комитета по развитию туризма и комитета по культуре города, аппарата полномочного представителя президента РФ в СЗФО, Федерального агентства по туризму и Фонда поддержки инноваций и молодежных инициатив Санкт-Петербурга.