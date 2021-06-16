Роль главного обвинителя от СССР в фильме "Нюрнберг" сыграет Сергей Безруков

"В фильме снимается множество иностранных актеров из США, Великобритании, Германии, Чехии, Франции, Бельгии, Австрии, Дании и других стран. Роль Романа Руденко, который был главным обвинителем на процессе от СССР, сыграет Сергей Безруков", - рассказали в пресс-службе.

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Актер Сергей Безруков сыграет роль главного обвинителя от СССР на Нюрнбергском процессе в остросюжетном фильме режиссера Николая Лебедева "Нюрнберг", съемки которого проходят на "Мосфильме". Об этом сообщает в среду пресс-служба проекта.

Также в картине сыграют Евгений Миронов, Алексей Бардуков, Игорь Петренко и другие артисты. Первый этап съемок проходил весной в Чехии, на данный момент команда фильма работает в Москве на студии "Мосфильм". В одном из павильонов построили точную копию легендарного "Зала 600" нюрнбергского Дворца Правосудия, где проходили заседания Международного военного трибунала в 1945-1946 годах. Площадку в пятницу посетит председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

Сценарий написан по мотивам романа "На веки вечные" известного юриста и историка Александра Звягинцева, который посвятил более 40 лет изучению Нюрнбергского процесса. "Пожалуй, главным открытием в работе над картиной для меня стало понимание, что в начале процесса все союзники - СССР, США, Великобритания, Франция - были вместе и действительно поддерживали друг друга. И я очень хочу, чтобы в нашем фильме эта тема прозвучала совершенно четко - лучше быть вместе, а не порознь, даже в конфликтных ситуациях лучше искать выходы вместе, а не добрую ссору организовывать. Это особенно актуально сегодня, когда международные отношения обострены очень сильно", - поделился режиссер проекта Николай Лебедев, чьи слова привели в пресс-службе.

Он отметил, что определяет жанр фильма как детективно-шпионский триллер, в котором "будут погони, перестрелки, предательство, будет любовь и много всего, что составляет основу человеческих отношений".

"Я надеюсь, у нас получится история не только о том, что случилось в середине прошлого века на исходе одной из самых страшных катастроф человечества, но и о том, что происходит с нами сейчас. Надеюсь, что эта история сможет ответить на вопросы, которые встают перед каждым из нас сегодня и встанут завтра, и что она будет по-настоящему волновать и увлекать зрителей, которые придут в кинотеатры", - поделился Лебедев. После московского блока съемок кинематографисты отправятся в Германию и Бельгию.