Спектакли Алтайского краевого театра драмы пройдут в театре Вахтангова в честь 100-летия

ТАСС, 16 июня. Артисты Алтайского краевого театра драмы им. Шукшина выступят на сцене Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова со своим репертуаром. Мероприятия пройдут в рамках 100-летнего юбилея, которые отмечают оба театра в 2021 году, сообщает в среду пресс-служба правительства Алтайского края.

"16-17 июня в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана Минкультуры России на исторической сцене Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова пройдут показы спектаклей Алтайского краевого театра драмы им. Шукшина", - говорится в сообщении.

На сцене театра Вахтангова артисты представят два спектакля: "И разыгрались же кони в поле…" по рассказам Шукшина и "Укрощение строптивой". С 13 по 16 мая в Барнауле проходили гастроли Вахтанговского театра, алтайским зрителям, среди которых был губернатор Алтайского края Виктор Томенко, показали восемь спектаклей. Теперь глава региона также посетил открытие гастролей алтайских артистов в Москве.

"Нашему театру в этом году исполняется 100 лет, с учетом его значения мы подготовили большую программу, много мероприятий, но особое место в них занимает проект обменных гастролей с театром Вахтангова. Месяц назад в Барнауле в течение четырех дней на двух театральных площадках алтайские зрители смогли посмотреть восемь спектаклей театра Вахтангова, их посетили больше 3,5 тыс. человек. Выступления нашего театра в Москве начинаются со спектакля "И разыгрались же кони в поле…", надеюсь, что все присутствующие в зале получат удовольствие от просмотра", - сказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко на премьере первого спектакля в Москве.