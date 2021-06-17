В Москве откроется книжный фестиваль "Красная площадь"

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Свыше 500 мероприятий ждут гостей книжного фестиваля "Красная площадь", который начнет работу в четверг. В течение четырех дней пройдут встречи с писателями, дискуссии и презентации новых изданий, сообщили в пресс-службе фестиваля.

"Книжный фестиваль "Красная площадь" с 17 по 20 июня вновь порадует гостей яркими музыкальными и театральными постановками, звездными исполнителями и, конечно, встречами с любимыми писателями и поэтами, а еще лекциями по истории и науке, кинопоказами и даже чемпионатами. Но главное - здесь будут представлены тысячи новых книг, включая роскошные музейные и букинистические издания и самые яркие комиксы", - отметили в пресс-службе.

Фестиваль будет проходить с соблюдением всех мер предосторожности. Попасть на площадку гости смогут бесплатно по предварительной регистрации, находиться на ней можно только в маске и перчатках. Посетителям на входе будут измерять температуру и попросят соблюдать социальную дистанцию.

Мероприятие объединит писателей, издателей, актеров, музыкантов и читателей. Как уточняют организаторы, в рамках фестиваля свои книги представят лучшие издательства из 45 регионов РФ. Традиционно на главной площади страны будут работать площадки "Художественная литература", "Детская и учебная литература", "Нон-фикшн", "Регионы России", "Электронная книга", "Антикварная и букинистическая книга" и другие.

На открытии "Красной площади" состоится концерт "Пиано Гала", на котором выступят лауреаты и призеры Международного конкурса пианистов Grand Piano Competition под руководством Дениса Мацуева.

Посетителей ожидают встречи с писателями, среди которых Дмитрий Быков, Эдвард Радзинский, Гузель Яхина, Евгений Водолазкин, Андрей Рубанов, а также дискуссии, лекции, обширная программа для детей и подростков и другие события.

Юбилеи классиков

В рамках фестиваля отметят 200-летие со дня рождения Федора Достоевского и Николая Некрасова и 100-летие со дня рождения Андрея Сахарова. Отдельное мероприятие будет посвящено 222-летию со дня рождения Александра Пушкина, в честь которого на "Главной сцене" фестиваля пройдет концерт. В рамках выступления будет представлен "Евгений Онегин" в новом прочтении.

Специальную программу к празднованию 800-летия основания готовит Нижний Новгород. Отдельный лекторий будет отведен Году науки и технологий. Лучшим молодым писателям и поэтам на книжном смотре вручат литературную премию "Лицей".

Фестиваль организован Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Российским книжным союзом.