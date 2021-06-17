Сергей Бодров - старший начал снимать фильм "Дышите свободно"

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Режиссер Сергей Бодров - старший приступил к съемкам мелодрамы "Дышите свободно" о герое, который хочет вылечиться от заикания, главные роли в картине исполнят Евгений Ткачук и Полина Агуреева. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кинокомпании СТВ.

"Мы познакомились с Сергеем Бодровым - старшим в 90-х, и уже тогда он хотел снять кино о том, как люди лечатся от этого недуга - заикания, и он все время возвращался к этой идее, примерно каждые семь лет он говорил о том, что ему по-прежнему интересна эта тема, и вот семь месяцев назад он <...> прислал сценарий, и мы запустили его в работу", - рассказал продюсер Сергей Сельянов, которого процитировали в пресс-службе.

По сюжету главный герой Илья (Евгений Ткачук) сильно заикается, поэтому решает записаться на курс известного доктора Черкасовой (Полина Агуреева). В группе он встречает новых друзей и новую любовь, но оказывается, что доктор тоже намерена бороться за его сердце.

Картина создается при поддержке Минкультуры РФ. Роли в нем также исполнят Полина Пушкарук, Кристина Шнайдер, Илья Дель и другие артисты. Съемки фильма "Дышите свободно" пройдут в Санкт-Петербурге и области до середины июля.