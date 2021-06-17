Премьера фильма "Дюна" состоится на 78-м Венецианском кинофестивале

РИМ, 17 июня. /ТАСС/. Мировая премьера фильма "Дюна" (Dune) режиссера Дени Вильнева состоится на 78-м Венецианском кинофестивале. Об этом в четверг сообщила дирекция международного киносмотра, который должен пройти с 1 по 11 сентября.

Лента будет показана вне конкурса. "Фильм "Дюна" <...> является долгожданной экранизацией одноименного научно-фантастического бестселлера Фрэнка Герберта. Показ фильма состоится 3 сентября 2021 года во Дворце кино на Лидо", - указывается в сообщении.

Фантастическая лента первоначально должна была выйти на экраны 18 декабря 2020 года. В октябре стало известно, что американская киностудия Warner Bros. почти на год отложила премьеру.

Герберт известен циклом романов "Хроники Дюны", из которых наиболее популярным является первое произведение "Дюна" 1965 года. Главные роли в фильме Вильнева исполняют Тимоти Шаломе, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Джош Бролин, Джейсон Момоа, Зендея, Стеллан Скарсгард и Хавьер Бардем. Вильнев выступает и как один из авторов сценария.

В 2021 году международное жюри основного конкурса Венецианского кинофестиваля возглавит признанный режиссер из Южной Кореи, обладатель главного приза Каннского фестиваля за фильм "Паразиты" (Gisaengchung, 2019) Пон Джун Хо.