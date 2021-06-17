Книжный фестиваль "Красная площадь" открылся в Москве

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Четырехдневный книжный фестиваль "Красная площадь" открылся в четверг в Москве. Как отметил на церемонии открытия советник президента РФ по культуре Владимир Толстой, у организаторов оставались сомнения, получится ли открыть фестиваль в связи с усложнившейся эпидемиологической обстановкой.

"Здесь, на Красной площади сегодня большой праздник и большое событие. Признаюсь честно, до этого момента, пока не вышел к микрофону <...>, еще оставались какие-то опасения, сможем ли мы открыть сегодня наш фестиваль. <...> Но все-таки он состоялся в этом году, летом, приехали издатели, привезли свои новинки, то ограниченное количество посетителей, которое может постоянно находиться в эти дни на Красной площади здесь, это победа наша над атмосферой уныния и страха", - сказал он. Толстой напомнил, что фестиваль уже переносился с прежних сроков 3-6 июня.

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой подчеркнул важность проведения книжного фестиваля в связи с напряженной ситуацией с коронавирусом. "Я думаю, то, что сегодня открывается на красной площади этот фестиваль книжный, это важно для всех. Важно, прежде всего, потому, что в сегодняшних условиях <...> людям нужны какие-то положительные эмоции. Поверьте мне, это тоже один из компонентов вакцины Спутник V", - сказал Швыдкой.

С открытием фестиваля поздравил присутствующих и президент Российского книжного союза Сергей Степашин. "Я хочу поздравить нас всех с тем, что несмотря ни на что, несмотря на всплеск пандемии, Красная площадь для книги снова открыта. И это в хорошем смысле прецедент" ", - заявил он.

В первый день работы книжного фестиваля также было объявлено о начале второго сезона литературной премии имени Эдуарда Успенского "Большая сказка". Она присуждается за произведения для детей до 12 лет в двух номинациях: "Сказка" и "Веселый учебник". Произведения на соискание премии, опубликованные не ранее 2020 года, принимаются до 11 октября 2021 года. Имена лауреатов будут объявлены в декабре 2021 года.

Фестиваль "Красная площадь" организован Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Российским книжным союзом. Традиционно на главной площади страны работают площадки "Художественная литература", "Детская и учебная литература", "Нон-фикшн", "Регионы России", "Электронная книга", "Антикварная и букинистическая книга" и другие.

В новость внесена правка (15:10 мск) - передается с исправлением должности Владимира Толстого в первом абзаце, верно - советник