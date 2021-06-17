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В Москве представили сборник исторических произведений русских классиков

Серия книг состоит из пяти томов, читателю представят исторические романы и повести Пушкина, Гоголя, Трифонова и других авторов

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Новую книжную серию проекта "Президентская историческая библиотека", получившую название "Российская историческая проза", представили в четверг на фестивале "Красная площадь" в Москве. Антология включает литературные произведения на историческую тематику, сообщил директор Государственного музея истории российской литературы им. В. И. Даля Дмитрий Бак.

"Эта серия состоит из пяти томов, а всего это 10 объемистых книг. <…> Нам хотелось представить историю развития и интерпретации тем прошлого в русской литературе начиная от XIX века, потому что именно в XIX веке появляется понятие историзма в литературе", - сказал он.

Бак подчеркнул, что большую роль в издании играет История государства российского Н. М. Карамзина. "Далее по историческим вехам мы идем в эпоху реализма, затем в эпоху Серебряного века, эпоху советских десятилетий и вплоть до современности. Именно такая композиция нам показалась важной, доступной и полезной для нашего читателя", - рассказал директор музея им. Даля.

Члены редакционной коллегии и составители включили в серию произведения авторов, среди которых ведущие филологи, историки, представители ведущих литературных институтов страны, которые в наибольшей степени соответствуют историческому сознанию соответствующей эпохи. Так, читателю представят исторические романы и повести А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, Ю. В. Трифонова, В. С. Гроссмана, А. А. Зиновьева, Д. А. Гранина, А. П. Платонова и Ю. Н. Тынянова и других авторов.

По словам директора Государственной публичной исторической библиотеки России Дарьи Московской, образовательная функция издания - заинтересовать читателя, мотивировать его думать вместе с автором, вместе с произведением и его героями. "В синергии читателя и произведения совершается тайная работа человеческого духа, в которой на самом деле есть единственный подлинный двигатель истории. Именно благодаря этой работе происходит отбор того, что общество примет из своего прошлого, что оно унесет в будущее", - считает она.

Московская также добавила, что литература в некотором роде гораздо сильнее исторического факта, "сильнее события как такового, так как она пропускает этот факт, это событие через эмоцию автора и читателя, таким образом, делая историю чем-то очень личным".

О Президентской исторической библиотеке

Начало Президентской исторической библиотеке было положено в 2018 году, когда к 75-летию Великой Победы был создан пятитомник "Библиотека Победы". В эту серию были включены произведения, написанные и опубликованные в годы Великой Отечественной войны. Их авторами были И. Г. Эренбург, В. П. Катаев, К. М. Симонов, А. Т. Твардовский и другие. Новая серия "Российская историческая проза" создана под эгидой Российского исторического общества экспертами ведущих научных и культурных учреждений страны. Проект получил поддержку со стороны Президента Российской Федерации Владимира Путина.

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