Документальный фильм "Набережная" студии Горького покажут в конкурсе фестиваля во Франции

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Документальный фильм "Набережная" режиссера Нади Захаровой включили в конкурсную программу фестиваля независимого авторского кино "Европа вокруг Европы", который пройдет в ноябре в Париже. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе киностудии имени Горького в четверг.

"Наш совместный с Минкультуры Пермского края фильм "Набережная" только начал фестивальный путь. И мы очень рады первой номинации на уважаемом европейском киносмотре. Это уникальный документальный проект с мощным фестивальным потенциалом - он созерцательный, философский. Автор показывает жизнь общественного пространства в жилом районе города в деталях - откровенно и глубоко", - рассказала гендиректор Продюсерского центра студии Асмик Мовсисян, которую процитировали в пресс-службе.

Картина создана в рамках комплексного сотрудничества киностудии с Пермским краем, которое предполагает выпуск от трех до пяти совместных фильмов в год и совместное проведение кинофестивалей. Проект показывает будни набережной реки Камы в отдаленном районе Перми.

Фестиваль L’Europe autour de l’Europe пройдет 17-30 ноября в Париже. Основной конкурс включает полнометражные игровые, документальные и короткометражные фильмы. Российская картина "Набережная" примет участие в смотре вместе с работами из Франции, Германии, Португалии, Бельгии, Финляндии, Венгрии.