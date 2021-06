Warner Music купит права на музыку Дэвида Гетты

ТАСС, 17 июня. Французский диджей Дэвид Гетта заключил с американской звукозаписывающей компанией Warner Music Group сделку по продаже авторских прав на весь каталог композиций. Соответствующее заявление компания разместила в четверг на своем сайте.

"Warner Music приобретет легендарный каталог музыки Дэвида Гетты, записанной за последние 20 лет, а также подпишет новое соглашение касательно будущих записей", - говорится в пресс-релизе.

Как сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, сумма сделки между компанией и музыкантом составит $100 млн.

Согласно сведениям Warner Music, первый альбом Дэвида Гетты Just a Little More Love был выпущен в 2002 году. Всего музыкант записал семь пластинок. По данным Financial Times, за всю карьеру Гетта продал около 50 млн копий альбомов.