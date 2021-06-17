Фонд кино назвал 10 фильмов, которые получат финансовую поддержку

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Фонд кино выбрал 10 национальных фильмов лидеров отечественного кинопроизводства, которые получат субсидии из федерального бюджета. Об этом говорится в сообщении на сайте фонда, опубликованном в четверг.

"По результатам многоэтапной процедуры отбора к получению поддержки были утверждены 10 национальных фильмов". - говорится в сообщении.

Отмечается, что сбор заявок на поддержку проходил с 11 марта по 12 апреля 2021 года.

В список вошли кинопроизводители "Кинокомпания "СТВ" с фильмом "Джон", "Арт Пикчерс Студия" с фильмом "Крысолов", "Студия "ТриТэ" Никиты Михалкова с фильмами "Кракен" и "Чемпион мира". Также поддержку получат компании "Марс Медиа Энтертейнмент" с фильмом "Мастер и Маргарита", "1-2-3 Продакшн" с фильмом "Русская пятерка", "Водород 2011" с фильмами "Сто лет тому вперед" и "Подвиг", "Базелевс" с фильмом "Ходжа Насреддин" и "Централ Партнершип" с фильмом "Праведник".

Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии был создан в январе 1995 года. Его основные цели - поддержка отечественной кинематографии, повышение ее конкурентоспособности, обеспечение условий для создания качественных фильмов, соответствующих национальным интересам, популяризация национальных кинофильмов в России и за рубежом.