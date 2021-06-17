В Москве открылась выставка, посвященная 130-летию со дня рождения Прокофьева

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. В музее С.С. Прокофьева в Москве открылась выставка "Денди и шутник", посвященная 130-летию со дня рождения композитора. Она доступна также в виртуальном формате на сайте Российского национального музея музыки и портале "Культура.РФ".

"Многие экспонаты мы представляем впервые", - сообщил генеральный директор Музея музыки Михаил Брызгалов на вернисаже.

Центральный раздел выставки отражает стиль Прокофьева в одежде. На стенде "22 невероятные истории" можно узнать, как композитор подолгу учил собственные сочинения, чуть не стал писателем и якобы обыграл чемпиона мира по шахматам. Также на выставке представлены архивные детские и взрослые фото Прокофьева. В разделе "Веселый композитор" можно познакомиться с его операми "Обручение в монастыре" и "Любовь к трем апельсинам", а также с циклом фортепианных пьес "Сарказмы", балетом "Золушка" и Концертом для фортепиано с оркестром №1.

В Музее музыки отметили, что образ Прокофьева традиционно не ассоциировался с шутником. "Вроде бы, Прокофьев - никакой не шутник, архисерьезный человек, с которым боялись шутить. Но на этой выставке мы показываем, что ничего человеческое ему было не чуждо", - отметил глава музейного объединения. Специалист по наследию Прокофьева Светлана Петухова отметила, однако, что композитор любил шутить и посвящал саркастические стихи своим знакомым.