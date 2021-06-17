Рождественские чтения в январе 2022 года посвятят Петру I

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Тридцатые Международные рождественские образовательные чтения пройдут с 25 по 28 января 2022 года и будут посвящены 350-летию со дня рождения Петра I. Об этом говорится в журналах заседания Священного синода, опубликованных на сайте Московского патриархата в четверг.

"Провести XXX Международные рождественские образовательные чтения в период с 25 по 28 января 2022 года на тему: "К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность", - говорится в журналах.

Предыдущие Международные образовательные чтения "Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа" прошли с 16 по 19 мая 2021 года в Москве. В мероприятиях форума, состоявшихся в рамках 18 направлений, приняли участие очно и дистанционно представители практически всех епархий РПЦ на территории России, а также докладчики из 28 стран ближнего и дальнего зарубежья, в том числе Аргентины, Армении, Белоруссии, Болгарии, Великобритании, Германии, Греции, Испании, Литвы, Португалии, Соединенных Штатов Америки, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии.

В 2022 году в честь 350-летия со дня рождения первого российского императора Петра I запланировано более 100 мероприятий. В их числе межмузейная выставка, в которой примут участие Государственный Эрмитаж, музей-заповедник "Петергоф", Русский музей и Кунсткамера, Международный петровский конгресс и другие события.