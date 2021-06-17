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Пандемия COVID-19

Грушинский фестиваль авторской песни отменили

Мероприятие отменили из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки

САМАРА, 17 июня. /ТАСС/. Грушинский фестиваль в Самарской области отменен из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, сообщили организаторы мероприятия.

"В связи с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией правительство Самарской области приняло решение не проводить Грушинский фестиваль в 2021 году", - говорится на сайте мероприятия.

Ранее в правительстве Самарской области сообщали, что Грушинский фестиваль планируется вернуть в очный формат на традиционную площадку Мастрюковских озер. При этом будет учтен опыт 2020 года, когда с концертов проводились онлайн-трансляции. В правительстве отмечали, что ухудшение эпидобстановки может повлиять на формат мероприятия.

Идея Грушинского фестиваля авторской песни возникла в 1967 году после того, как на реке Уде в Иркутской области, спасая детей с перевернувшейся лодки, трагически погиб студент Куйбышевского авиационного института Валерий Грушин. Первый фестиваль в память о Грушине состоялся год спустя в Жигулевских горах, участвовали в нем около 600 человек, с каждым годом число участников росло. В 1980 году распоряжением обкома ВЛКСМ фестиваль был запрещен и вновь открылся лишь в 1986 году по случаю 400-летия Самары. Зимний Грушинский фестиваль проходит более 30 лет.

Теги
РоссияСамарская областьПандемия COVID-19
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