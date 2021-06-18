В МО считают, что фильм "Нюрнберг" напомнит о решающей роли СССР в победе над нацизмом

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Нюрнбергский процесс юридически закрепил в документах решающую роль Советского Союза в победе над нацистской Германией, о чем забывают партнеры РФ, заявил заместитель министра обороны - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов после осмотра съемочной площадки на "Мосфильме", где идут съемки картины режиссера Николая Лебедева "Нюрнберг".

"Сегодня снова приходится отстаивать историческую правду и говорить о важности Нюрнбергского процесса. В чем его суть. Это процесс, который впервые юридически закрепил в документах преступления нацистского режима: преступления против мира, преступления против человечества, преступления против законов ведения войны. Наши партнеры предпочитают сейчас об этом забывать, недоговаривать, хотя и этот же процесс юридически закрепил решающую роль Советского Союза в победе над нацистской Германией", - сказал Картаполов.

По его мнению, фильм имеет очень большое значение с исторической точки зрения.

"Надо рассказать всем, как тяжело давался этот процесс, ведь там было очень много подводных камней, очень много разных подводных течений, которые приходилось преодолевать для того, чтобы выдать конечный результат, тот, который мы с вами видим", - подчеркнул замминистра.