Фестиваль современного театра "Хаос" в Новосибирске пройдет частично в онлайн-формате

НОВОСИБИРСК, 18 июня. /ТАСС/. Международный фестиваль актуального театра "Хаос" в новосибирском театре "Старый дом", который состоится в октябре, частично пройдет в онлайн-формате, сообщила директор фестиваля и театра "Старый дом" Антонида Гореявчева в пресс-центре ТАСС в пятницу. Виртуальное участие примут в том числе зарубежные театры из Швейцарии.

"В этом году у нас тоже будет международная программа, она, правда, будет уже в формате онлайн, но тем не менее", - сказала она.

Как добавила арт-директор "Хаоса" Оксана Ефременко, идея сделать онлайн-программу появилась из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Виртуальное участие примут театры Швейцарии, Польский культурный центр, Гетте-Институт. Также она отметила, что ряд показов пройдет в новосибирском кинотеатре "Победа". В частности, 20 июня состоится показ "Бориса Годунова" парижской оперы режиссера Иво ван Хове.

Ефременко рассказала, что в фестивале заявлены три московских театра - Театр на Таганке, Театр на Бронной и театр "Практика", четыре театра из Санкт-Петербурга - театр Post, ТЮЗ имени Брянцева, "Приют комедианта" и театр "ТРУ". Также будут выступать театры из Архангельска, Казани, Воронежа, Томска и Омска. По ее словам, на фестивале предусмотрена основная программа, шоу-кейсы, где покажут спектакли негосударственных театров Новосибирска, и арт-резиденция.

Министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева отметила, что для региона важен не только фестиваль, но и все, что с ним связано - методы и подходы к созданию спектаклей, исследовательская конференция для теоретиков и практиков театрального процесса, которая отличает фестиваль "Хаос" от многих других. Она добавила, что на первом фестивале в 2019 году было около шести тысяч зрителей. По оценке Антониды Гореявчевой, рост гостей ожидают примерно в два раза.

На фестивале свои спектакли представят и новосибирские театры, в частности пройдет спектакль "Тайм-аут" театра "Красный факел", "Анна Каренина" театра "Старый дом". Как отметил главный режиссер "Старого дома" Андрей Прикотенко, Новосибирск становится одним из самых театральных городов России. С ним согласилась программный директор национальной театральной премии и фестиваля "Золотая маска", при поддержке которого пройдет фестиваль, Мария Бейлина, отметив, что фестиваль даст возможность представить в регионах актуальные московские постановки.

О фестивале

"Хаос" - международный театральный фестиваль, который возник в Новосибирске и собирает в своей афише спектакли актуального искусства. В 2019 году за десять дней проведения фестиваль принял более шести тысяч зрителей. Новосибирцы и гости города посмотрели 13 спектаклей из России, Польши, Германии, Финляндии. В фестивале приняли участие театры "Практика" и "Гоголь-центр", а также ряд зарубежных трупп.