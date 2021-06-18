Более 90 региональных музеев присоединились к Ассамблее "петровских музеев"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Более 90 музеев в разных регионах России присоединились к Ассамблее "петровских музеев", создаваемой к 350-летию со дня рождения Петра I. Об этом сообщила в пятницу статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Алла Манилова, выступая на открытии ХIV Международного Петровского конгресса.

"Не считая наши ведущие федеральные музеи - Эрмитаж, Петергоф, Московский Кремль, уже сегодня на "нулевом", на первом, этапе в Ассамблею "петровских музеев" вступили 93 музея Российской Федерации. Это, наверное, самый большой альянс из всех отраслевых ассоциаций Союза музеев России - я по масштабу больше не знаю", - сказала Манилова.

Замминистра отметила, что возглавить ассамблею и всю организационную работу, связанную с ее формированием и составлением плана деятельности, в первую очередь на 2022 год, когда будет отмечаться юбилей Петра I, поручено генеральному директору музея-заповедника "Петергоф" Елене Кальницкой.

О создании ассамблеи было объявлено в апреле 2021 года. Замминистра напомнила, что изначально эта идея была предложена Воронежем, ее поддержал президент Союза музеев России Михаил Пиотровский.

ХIV Международный Петровский конгресс проходит в Петербурге 18 и 19 июня. По традиции он приурочен к дню рождения императора Петра Великого и посвящен изучению петровской эпохи, сохранению и популяризации петровского наследия. В этом году конгресс посвящен дочери Петра I - императрице Елизавете Петровне и значению елизаветинской эпохи в истории России. В работе конгресса принимают участие представители российских регионов и музейного сообщества страны, а также - в дистанционном формате - исследователи из Австрии, Германии, Китая и США.