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В Петропавловской крепости открыли выставку, посвященную музейным маршрутам России

В число участников проекта, вошли, в частности, Музей театрального музыкального искусства, Мемориальный музей А. В. Суворова, Музей истории Санкт-Петербурга, Музей-заповедник "Гатчина"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Выставка "Музейные маршруты России" открылась в пятницу в Санкт-Петербурге. Выступая на торжественной церемонии открытия, статс-секретарь - заместитель министра культуры Алла Манилова назвала ее проектом, призванным помочь музеям сделать себя более известными и доступными для граждан, живущих в разных регионах страны.

"Эта выставка не музейная, она скорее информационная, она знакомит нас с музейными ресурсами в разрезе федеральных округов. Мы предметно рассмотрим сегодня проблематику продвижения музеев на примере Петербурга и Ленобласти. Мы говорим о том, чтобы сделать коллекции, собрания музеев максимально доступными и известными для наших граждан, живущих в самых разных регионах России", - сказала она.

"Сегодня Петербург стал практически главной точкой на карте для внутреннего туризма. Наши театры и музеи открыты. Музеи стали одними из самых безопасных мест для посещения (в условиях пандемии), мы продумали и воплотили в жизнь безопасную систему их посещения", - сказал на церемонии вице-губернатор Борис Пиотровский.

Выставка представляет собой яркие стенды с информацией о музеях. В Петербурге среди участников проекта "Музейные маршруты России" Государственный музей театрального музыкального искусства, Государственный мемориальный музей А. В. Суворова, Государственный музей истории Санкт-Петербурга, Государственный музей-заповедник "Гатчина" и многие другие. Ленобласть представила Выборгский объединенный музей-заповедник, Музейный комплекс "Дом авиаторов", Музей А. В. Суворова в новой Ладоге.

Проект "Музейные маршруты России" реализуется при поддержке Министерства культуры РФ. Это уже третья встреча в рамках всероссийского проекта, ранее продвижение региональных музеев обсуждали в Калуге и Петрозаводске. Следующая встреча состоится в Тульской области.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПиотровский, Михаил БорисовичМанилова, Алла ЮрьевнаЛенинградская область
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