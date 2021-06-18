Каннский кинофестиваль в 2021 году уделит особое внимание защите экологии

ПАРИЖ, 18 июня. /ТАСС/. Международный Каннский кинофестиваль в своей работе в 2021 году уделит особое внимание мерам по защите экологии и уже включил в программу фильмы на эту тему. Об этом сообщили в пятницу организаторы одного из крупнейших в мире кинофорумов.

"В 2021 году осознание необходимости защиты планеты и принятия должных мер отражается и в деятельности киносферы", - говорится в заявлении. Сообщается, что в дни кинофестиваля будет значительно расширено использование электромобилей для доставки людей и грузов, снижено использование бумаги при создании документации, справочных и рекламных изданий. Определенный вклад в защиту климата планеты должны будут внести и сами участники.

Во время кинофестиваля в его залах будет показан целый ряд художественных и документальных лент, непосредственно связанных с темами защиты экологии. В частности, это третий по счету фильм режиссера Луи Гарреля "Крестовый поход" (La Croisade). В нем снялась его супруга, французская актриса Летиция Каста. Это выдержанное в стиле фантастики повествование рассказывает о мире, где дети берут власть в свои руки с тем, чтобы защитить экологию планеты.

Также зрители увидят документальный фильм режиссера Сирила Диона. Лента французского режиссера, писателя и поэта посвящена двум молодым женщинам, борющимся за сохранение биологического разнообразия Земли. Его предыдущая большая работа, лента "Завтра" (Demain), выпущенная в 2015 году, рассказывала об инициативах 10 стран планеты по защите климата и улучшению социального положения людей. Она была удостоена в 2016 году высшей французской кинопремии "Сезар" в категории документальных фильмов.

На кинофестивале будет показан и документальный фильм режиссера Аиссы Маиги "Ходить по воде" (Marcher sur l'eau). Его тема - негативные последствия потепления климата, сказавшиеся на условиях жизни одной небольшой деревни в Нигере.

74-й по счету Каннский кинофестиваль пройдет в городе на Лазурном берегу с 6 по 17 июля.