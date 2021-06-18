В Москве открыли мемориальную доску писателю Ромену Гари

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Церемония открытия мемориальный доски на доме №6 в Климентовском переулке Москвы, где несколько лет своего детства прожил французский писатель Ромен Гари (при рождении Роман Кацев) состоялась в пятницу.

"18 июня - самый важный день, который озарил его жизнь. Я выбрал именно этот памятный день, день призыва генерала [Шарля] де Голля из Лондона (произнесенная им 18 июня 1940 года речь, давшая толчок французскому Сопротивлению - прим. ТАСС), чтобы открыть эту доску и почтить память писателя Ромена Гари, летчика свободной Франции и заслуженного участника освобождения", - сказал присутствовавший на открытии мемориала посол Франции в России Пьер Леви.

Французский дипломат отметил, что Гари был "европейцем по своему жизненному пути, плодовитый миттельевропеец по своему душевному настрою". "Этот торжественный и волнующий момент по-своему в очередной раз свидетельствует о прочных связях между Россией и Францией и о нашей общей европейской истории", - добавил он.

В свою очередь спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой отметил, что Гари стал символом французского Сопротивления и "невероятного, авантюрного дарования".

"Он один из самых важных французских писателей середины ХХ века <...> Я думаю, что корневое ощущение русской жизни в нем осталось навсегда, - подчеркнул он. - Мы никогда не забудем то сотрудничество, которое было в годы войны между двумя нашими странами. Мы связаны не только культурой, общей историей, языками, но и войной. Я думаю, что эта связь в этом мемориальном знаке отражена в высшей степени важно и полно".

Авторами мемориала стали архитекторы Александр Бродский и Антон Тимофеев. В церемонии открытия также принимала участие внучка писателя Элиза Гари и другие.

Ромен Гари родился в 1914 году в Вильно (сейчас Вильнюс) на территории тогдашней Российской империи. В годы Второй мировой войны он был участником французского Сопротивления, после войны перешел на дипломатическую службу. Из-за мистификаций с псевдонимами он стал единственным литератором, получившим Гонкуровскую премию дважды: в 1956 году под именем Ромена Гари за роман "Корни неба" и в 1975 году как Эмиль Ажар за роман "Вся жизнь впереди". Также автор романов "Леди Л.", "Свет женщины" и других.