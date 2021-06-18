В Архангельской области открыли прием заявок на фестиваль творческой молодежи "КеноVision"

АРХАНГЕЛЬСК, 18 июня. /ТАСС/. Прием заявок на практический фестиваль для творческой молодежи "КеноVision" открыт в Архангельской области в пятницу. Как сообщил ТАСС директор фестиваля Анатолий Конычев, в этом году он посвящен творчеству писателя и художника Степана Писахова.

"Это фестиваль для молодежи от 18 до 35 лет. Они должны иметь команду, сценарий и быть начинающими - именно начинающими, не профессиональными - фотографами, художниками, видеографами. В этом году мы решили сфокусироваться на творчестве одного из самых известных северных авторов - Степана Писахова", - сказал Конычев.

"КеноVision" пройдет с 7 по 13 июля в деревне Масельга Кенозерского национального парка. Участники будут изучать киноискусство и пробовать себя в разных творческих профессиях. Они будут работать с кураторами по одному из семи направлений: операторская работа и свет, звукорежиссура и музыка, продюсирование, режиссура, актерское мастерство, фотография и живопись, а также снимать короткометражные фильмы. "Интерпретаций у произведений Писахова может быть очень много. На основе его сказок можно снять и комедию, и драму, и даже хоррор", - добавил собеседник агентства.

Как пояснил Конычев, для участия в фестивале будет отобрано до 60 человек, все они будут должны предъявить либо отрицательный ПЦР-тест на новую коронавирусную инфекцию, либо справку о наличии антител, либо справку о прохождении вакцинации.

В последний день фестиваля участники представят тизеры своих работ, а премьеры самих фильмов пройдут в рамках Северо-Западного молодежного кинофорума с 14 по 18 июля в Архангельске.