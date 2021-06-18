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Пандемия COVID-19

Тульские власти компенсируют часть затрат организаторам отмененного фестиваля "Дикая мята"

Глава региона Алексей Дюмин даст соответствующее поручение председателю правительства области

ТАСС, 18 июня. Власти Тульской области компенсируют часть затрат организаторам российского этнофестиваля "Дикая мята", который был отменен из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба правительства региона.

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Губернатор Алексей Дюмин встретился с генеральным продюсером фестиваля "Дикая мята" Андреем Клюкиным и генеральным директором "Центра событийного туризма" Адрианом Хмельницким, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Ранее в пятницу в эфире радиостанции "Эхо Москвы" Клюкин сообщил, что финансовые потери из-за отмены фестиваля составили около 100 млн рублей.

"Понимаю, что произошел форс-мажор, который создал критическую ситуацию для вас как организаторов, для участников и гостей фестиваля. Но жизнь и здоровье людей - на первом месте. Мы обязательно найдем способ компенсировать вам часть потерь. Я дам соответствующее поручение председателю правительства", - сообщил Дюмин.

Глава региона отметил, что за последние два дня эпидемиологическая ситуация в Тульской области и соседних субъектах страны кардинально поменялась. Число заболевших коронавирусом и госпитализированных резко возросло. В связи с чем в адрес регионального правительства были направлены жесткие рекомендации Роспотребнадзора о введении дополнительных ограничительных мер.

Музыкальный фестиваль "Дикая мята", который ежегодно проводится с 2008 года, должен был пройти в Тульской области с 18 по 20 июня, но, как и все другие запланированные массовые образовательные и концертно-развлекательные мероприятия, был отменен из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

По данным сайта стопкоронавирус.рф на 18 июня, в Тульской области с начала пандемии выявлено свыше 41,2 тыс. случаев заражения коронавирусом, в том числе 77 - за последние сутки, умер 2 141 пациент. С 16 июня предприятиям и организациям региона рекомендовали перевести на удаленный режим работы не менее 30% сотрудников, не прошедших вакцинацию от ковида. Для снижения рисков распространения коронавируса ввели обязательное использование защитных масок посетителями всех зрелищных мероприятий, даже если они проводятся на открытом воздухе.

Теги
РоссияДюмин, Алексей ГеннадьевичТульская областьПандемия COVID-19
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