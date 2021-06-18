Тульские власти компенсируют часть затрат организаторам отмененного фестиваля "Дикая мята"

ТАСС, 18 июня. Власти Тульской области компенсируют часть затрат организаторам российского этнофестиваля "Дикая мята", который был отменен из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба правительства региона.

Губернатор Алексей Дюмин встретился с генеральным продюсером фестиваля "Дикая мята" Андреем Клюкиным и генеральным директором "Центра событийного туризма" Адрианом Хмельницким, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Ранее в пятницу в эфире радиостанции "Эхо Москвы" Клюкин сообщил, что финансовые потери из-за отмены фестиваля составили около 100 млн рублей.

"Понимаю, что произошел форс-мажор, который создал критическую ситуацию для вас как организаторов, для участников и гостей фестиваля. Но жизнь и здоровье людей - на первом месте. Мы обязательно найдем способ компенсировать вам часть потерь. Я дам соответствующее поручение председателю правительства", - сообщил Дюмин.

Глава региона отметил, что за последние два дня эпидемиологическая ситуация в Тульской области и соседних субъектах страны кардинально поменялась. Число заболевших коронавирусом и госпитализированных резко возросло. В связи с чем в адрес регионального правительства были направлены жесткие рекомендации Роспотребнадзора о введении дополнительных ограничительных мер.

Музыкальный фестиваль "Дикая мята", который ежегодно проводится с 2008 года, должен был пройти в Тульской области с 18 по 20 июня, но, как и все другие запланированные массовые образовательные и концертно-развлекательные мероприятия, был отменен из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

По данным сайта стопкоронавирус.рф на 18 июня, в Тульской области с начала пандемии выявлено свыше 41,2 тыс. случаев заражения коронавирусом, в том числе 77 - за последние сутки, умер 2 141 пациент. С 16 июня предприятиям и организациям региона рекомендовали перевести на удаленный режим работы не менее 30% сотрудников, не прошедших вакцинацию от ковида. Для снижения рисков распространения коронавируса ввели обязательное использование защитных масок посетителями всех зрелищных мероприятий, даже если они проводятся на открытом воздухе.