Грушинский фестиваль в Самарской области планируют провести в смешанном формате

САМАРА, 18 июня. /ТАСС/. Грушинский фестиваль авторской песни в Самарской области предполагают провести в смешанном, онлайн и офлайн-формате городских концертов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"48-й Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина в этом году состоится 2 - 5 июля и пройдет не в традиционном, а в формате городских концертов в Самарской области. <…> Вечером 3 июля в фестивальную субботу в одном из самарских концертных залов состоится традиционный гала-концерт с участием почетных гостей фестиваля. Планируются прямые трансляции событий фестиваля в сети Интернет", - сообщили в пресс-службе.

В областном правительстве подчеркнули, что все концерты пройдут при строгом соблюдении эпидемиологических требований. Кроме того, в дистанционном формате в последние дни июня проведут традиционный Большой конкурс авторской песни Грушинского фестиваля. Заявки будут принимать по правилам прошлого года в режиме онлайн. Российские и иностранные участники смогут прислать свои видеозаписи для оценки жюри. Конкурс пройдет по традиционным номинациям: авторы, исполнители, дуэты и ансамбли, поэты и дети.

Сейчас программу концертов на самарских городских площадках формирует художественный совет под руководством народного артиста России Олега Митяева. Она будет включать сольные концерты мэтров авторской песни, детские проекты Грушинского фестиваля, а также сборные концерты современной и классической авторской песни. Расписание появится на официальном сайте фестиваля.

Как сообщал ТАСС, изначально предполагалось, что Грушинский фестиваль пройдет в офлайн-формате при соблюдении всех санитарных ограничений. Однако позднее появилась информация, что фестиваль отменят. В пресс-службе правительства в пятницу объяснили, что всероссийский масштаб мероприятия, приезд гостей из различных городов и усугубление ситуации с заболеваемостью COVID-19 создает риски для распространения инфекции. Организаторы фестиваля и власти просят гостей не посещать Мастрюковские озера в дни Грушинского фестиваля - его площадка будет закрыта.

Идея Грушинского фестиваля авторской песни возникла в 1967 году после того, как на реке Уде в Иркутской области, спасая детей с перевернувшейся лодки, трагически погиб студент Куйбышевского авиационного института Валерий Грушин. Первый фестиваль в память о Грушине состоялся год спустя в Жигулевских горах, участвовали в нем около 600 человек, с каждым годом число участников росло. В 1980 году распоряжением обкома ВЛКСМ фестиваль был запрещен и вновь открылся лишь в 1986 году по случаю 400-летия Самары. Зимний Грушинский фестиваль проходит более 30 лет.