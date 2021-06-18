В Нижневартовске открыли федеральный Сабантуй

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 июня. /ТАСС/. Федеральный Сабантуй открыли в пятницу во втором по численности населения городе Ханты-Мансийского автономного округа - Нижневартовске. Он будет проходить два дня в очно-заочном формате с сокращенной программой из-за ситуации с коронавирусом.

Как сообщили ТАСС в администрации Нижневартовска, очно проходят только два мероприятия: само открытие, на котором выступают творческие коллективы Нижневартовска, а также артисты государственного ансамбля песни и танца Республики Татарстан, и соревнования по национальной борьбе корэш 19 июня.

"Здорово, что у нас есть возможность провести Сабантуй в Нижневартовске в таком формате (очно-заочном - прим. ТАСС). Надо прививаться, чтобы на следующий год собраться и провести его (очно - прим. ТАСС)", - сказал заместитель премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев в ходе церемонии открытия.

На церемонии открытия праздника передали Ульяновской области символа федерального Сабантуя - статуэтку в виде бронзового крылатого коня "Тулпар", олицетворяющего силу, волю к победе, стремительность и творческое созидание. "Федеральный Сабантуй передаем Ульяновской области", - сказала губернатор Югры Наталья Комарова.

Изначально Сабантуй в Нижневартовске должен был открыть концерт государственного ансамбля песни и танца республики Татарстан. На набережной планировали организовать разнообразные интерактивные площадки для гостей, выставку декоративно-прикладного искусства "Город мастеров" с привлечением умельцев народных промыслов из Татарстана. Также организаторы хотели создать на набережной татарскую деревню, знакомящую с бытом, традициями и национальными играми народа. Однако пришлось отказаться от запланированного из-за пандемии.

Сабантуй - ежегодный народный праздник окончания весенних полевых работ у тюркских народов, его отмечают более чем в 50 регионах России и 30 зарубежных странах после завершения сева. Он зародился много веков назад. Раньше праздник был приурочен к началу весенних полевых работ и проходил в конце апреля, сегодня он символизирует их окончание и празднуется в основном летом. Единой даты у нет нет - в разных регионах и населенных пунктах Сабантуй отмечают в разное время.