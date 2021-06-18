Шествие военных оркестров провели в курортном городе на Ставрополье

ТАСС, 18 июня. Всероссийский фестиваль военных оркестров войск национальной гвардии открыли в пятницу шествием 15 оркестров в городе-курорте Ессентуки на Ставрополье. Впервые участниками фестиваля стали молодежные коллективы, сообщили в администрации муниципалитета.

"Начался фестиваль с шествия оркестров по улицам Ессентуков. На Театральную площадь Ессентуков вышли 15 профессиональных музыкальных команд со всех уголков России. Перед многочисленной публикой предстали коллективы Ставропольского и Краснодарского краев, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Москвы, Грозного, Махачкалы, Владикавказа и других российских регионов. В их числе впервые четыре молодежных коллектива. Каждый регион привез свою колоритную музыку", - говорится в сообщении на официальной странице муниципалитета в Instagram.

Все оркестры, участвующие в фестивале, одновременно использовали вальс из хореографической драмы по мотивам произведения Михаила Лермонтова "Маскарад".

"Мы уже вышли на уровень всероссийского фестиваля, в следующем году он станет международным и, обязательно, мы постараемся сделать его ежегодным. Фестиваль военных оркестров занимает лидирующие позиции в перечне всех музыкальных мероприятий региона, благодаря ему курортная жизнь приобретает свою уникальность и изюминку", - приводятся в сообщении слова главы города Александра Некристова.

Фестиваль будет проходить три дня. Оркестры-участники выступят одновременно по всем курортным городам, в Минеральных Водах и городе Лермонтове.