Первый в РФ международный фестиваль прядения "Пряхафест" открыли во Владимире

ВЛАДИМИР, 18 июня. /ТАСС/. Первый в России фестиваль прядения "Пряхафест" с участием мастериц из Франции, Сербии и Новой Зеландии в пятницу вечером открылся во Владимире. Власти города сделали пешеходной одну из центральных улиц города, чтобы разместить шатры для проведения мастер-классов и презентаций, сообщила ТАСС организатор фестиваля Ольга Журавлева.

"Это первый и единственный фестиваль, посвященный прядению, в нашей стране. Какое-то время прядение считалось уделом бабушек. Сейчас это возрождающееся занятие, им занимаются классные молодые интересные люди, с широким спектром интересов. Поэтому хочется о них рассказать, показать, что они вовлечены в такое необычное ремесло ", - рассказала собеседница агентства.

На время проведения фестиваля, который завершится 20 июня, власти Владимира перекрыли автомобильное движение по Девической улице в центре города. На площадке разместились шатры, в которых мастерицы знакомят горожан с процессом прядения. Всего в фестивале заявлено участие около 30 мастеров ручного прядения из Екатеринбурга, Майкопа, Калининграда, Кирова, Мурманска, Оренбурга, а также Франции, Сербии и Новой Зеландии. Кроме того, на открытом воздухе разместилась ремесленная ярмарка с продукцией мастеров со всей России.

Одним из ярких событий стала презентация первой книги о прядении на русском языке "Прядение для всех" Екатерины Горж (Франция), которая, как пояснила Ольга Журавлева, является настольной книгой большинства российских прях. Также свои коллекции из натуральных тканей на фестивале представят дизайнеры, будет организован научно-популярный лекторий об истории ремесла и современных тенденциях прядения, пройдут мастер-классы по переработке пуха, народным играм и танцам, концерты.

"В дальнейшем мы планируем расширять мероприятие - привлекать на площадку мелкие производства, фермерские хозяйства для того, чтобы как можно шире охватить весь процесс прядения - от подготовки руна до продажи готовых изделий", - добавила Ольга Журавлева.

В рамках фестиваля во владимирском центре современной культуры "Флигель" также открылась выставка "Закулисье", на которой представлены произведения искусства и инсталляции из текстиля. Каждый день фестиваля будет завершаться музыкальной программой. Мероприятие проводится на средства гранта департамента культуры администрации Владимирской области.