В Москве состоится премьера симфонии - действа "Евгений Онегин. Сожженная глава"

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Премьера хоровой симфонии - действа "Евгений Онегин. Сожженная глава" на основе оригинального текста А. С. Пушкина и новой пьесы Михаила Зыгаря с музыкой Игоря Райхельсона состоится в субботу в Большом зале Московской консерватории. Об этом сообщил автор проекта, продюсер Павел Каплевич на пресс-конференции в ТАСС.

"Появился "черный человек" в моей жизни, который мне рассказал о том, что существует сожженная глава "Евгения Онегина". И я подумал, что будет здорово, если мы ее попробуем положить на музыку. Тем более что там пушкинских текстов на 25 минут есть - настоящего Пушкина, не "инспирированного", не "тайного", а явного, который входит в собрание сочинений", - рассказал продюсер.

За основу спектакля взята X глава романа в стихах Александра Сергеевича Пушкина "Евгений Онегин", которая долгое время считалась утерянной. Согласно общепринятой версии, автор сжег рукопись в 1830 году, чтобы не дразнить цензоров, но на память оставил начальные четверостишия 14 строф и почти полный текст еще трех, зашифровав их.

Автором музыки для хора, оркестра и пяти солистов стал Игорь Райхельсона, для которого это первая оперная работа. "Мне показалось, что стихи и настроение этой X главы мне помогли писать музыку. И надо сказать, я написал ее крайне быстро - месяца за полтора", - отметил композитор. Сочинение представят дирижер Филипп Чижевский, музыканты Государственного академического симфонического оркестра России им. Светланова и Государственной академической хоровой капеллы России им. Юрлова, сопрано Светлана Касьян, меццо-сопрано Екатерина Лукаш, бас Михаил Петренко, баритон Алексей Исаев и тенор Иван Гынгазов.

Вступлением к музыкальному произведению станет пьеса "Пушкин и Сальери" Михаила Зыгаря.

"Что случилось с последней главой, почему она была сожжена и была ли она сожжена, какую часть этой главы мы знаем точно - это пространство для загадок. В творчестве Пушкина есть какое-то количество загадок, и это - одна из самых интересных, потому что до сих пор не разгадана, - подчеркнул писатель. - Из всех документальных источников, писем, дневников мы вычленили, конечно, не разгадку, но некоторую сюжетную нить". Автор представит пьесу лично вместе с актером Александром Филиппенко.