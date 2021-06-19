Девять работ Бэнкси выставят на продажу на аукционе в Румынии

БУХАРЕСТ, 19 июня. /ТАСС/. Девять графических работ знаменитого британского уличного художника Бэнкси будут выставлены на продажу на традиционных торгах по случаю христианского праздника - Рождества Иоанна Предтечи (Крестителя), проводимых 24 июня румынским аукционным домом Artmark. Об этом сообщил в субботу аукционный дом.

"Антисистемный художник Бэнкси шокировал социально-политическую систему на протяжении двух десятилетий своим политическим искусством, нарушениями или смелыми выходками, возглавив революционное художественное течение, даже если его личность остается и сегодня окруженной тайной", - указывается в пресс-релизе Artmark.

Среди распродаваемых лотов - работа "Девочка с воздушным шаром" по стартовой цене €300. Это - авторская копия одноименного граффити, созданного автором в одном из лондонских кварталов в 2002 году. В 2018 году работа была продана на аукционе Sotheby’s, когда сразу после объявления о ее продаже, согласно задуманному Бэнкси перформансу, на глазах участников она была разрезана встроенным в раму шредером.

Бэнкси является одной из загадочных фигур современного искусства. Он сохраняет полное инкогнито и общается с внешним миром лишь через своего официального представителя. Бэнкси создает свои произведения в крупнейших мегаполисах мира, работает в основном ночью и в самых неожиданных местах. Произведения британского художника отличает парадоксальное мышление и точность образов, его работы пользуются большим успехом на аукционах.

Другие работы Бэнкси на этих торгах, предлагаемые по такой же стартовой цене, - "Любовь в воздухе", "Будь самим собой", "В обнимку в бомбой", "Испорченная нефть - Джерри", "Веселый полицейский", "Криминальное чтиво", "Охотники за колясками" и "Поверхностные удовольствия".

На торгах будут предложены также графические произведения Винсента Ван Гога, Пикассо, Дали, Магритта, Матисса, Дега и Климта. Аукцион будет проходить в смешанном формате - онлайн, по телефону и физически во дворце Чесяну-Раковицэ, где лоты уже выставлены для предварительного осмотра.