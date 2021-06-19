Умер писатель Слава Сэ

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Латвийский писатель Вячеслав Солдатенко, известный как Слава Сэ, в возрасте 52 лет умер. Об этом в субботу стало известно из группы писателя во "ВКонтакте".

В группе писателя выложили его черно-белую фотографию с подписью: "Все". Друзья автора Павел Фахртдинов и Александр Щербин разместили посты, посвященные памяти писателя.

Музыкант Фахртдинов написал на своей странице: "Слава Сэ … мой прекрасный друг… Я не могу написать это слово. Даже думать не могу ни о чем. Слава, нет...". Посты также размещены на странице группы.

Ранее СМИ сообщали, что Солдатенко в начале июня доставили в одну из рижских больниц. Писателю было 52 года.

Он стал известен благодаря блогу, где публиковал свои заметки на русском языке. Позже они были изданы в виде книги "Сантехник, его кот, жена и другие подробности", первый тираж которой распродали за три дня. Библиография Солдатенко насчитывает девять книг. Солдатенко был сценаристом мультфильма "Три богатыря: ход конем" и фильма "Джентльмены, удачи!". В 2010 году получил читательскую премию интернет-сервиса "Имхонет" в номинации "Любимые журналисты".