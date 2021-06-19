Более 1,5 тыс. артефактов нашли на месте крупной битвы времен Ивана Грозного под Орлом

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Ученые обнаружили более 1,5 тыс. артефактов на месте Судбищенской битвы XVI века, одного из самых известных сражений времен Ивана Грозного, территория которого была установлена в Орловской области в апреле 2021 года. Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал распоряжение о создании оргкомитета по увековечиванию памяти об историческом событии, сообщили в субботу журналистам в правительстве Орловской области.

В апреле 2021 года специалисты Института археологии РАН в ходе исследования вблизи села Судбищи в Новодеревеньковском районе Орловской областей обнаружили место последнего сражения между русским войском и войском крымско-татарского хана Девлет-Гирея. Сражение считается одной из самых известных битв эпохи Ивана Грозного. По данным ученых, в нем принимали участие порядка 80 тыс. конных воинов. Власти сообщили, что селу Судбище будет присвоено почетное звание Орловской области "Населенный пункт воинской доблести".

"В ходе первоначальных двух месяцев работ Сейминско-Суджинской экспедицией Института археологии РАН и сотрудниками экспедиции музея заповедника Куликово поле проведена геодезическая съемка местности с точной привязкой всех найденных предметов при помощи тахеометра и GPS приемников. На данный момент количество находок - более 1500. Свыше 800 наконечников стрел разных типов, более 100 свинцовых пуль и картечин, серебряные монеты Иоанна Грозного, пластины от доспехов, куски кольчуг и многое другое", - говорится в сообщении.

Губернатор области 19 июня подписал распоряжение о создании организационного комитета по увековечиванию памяти о Судбищенской битве. В состав оргкомитета вошли археологи, историки, представители сферы культуры, органов местного самоуправления. До 20 июля членам оргкомитета предстоит отработать все необходимые юридические и организационные вопросы, в частности, сбор исторических документов для оформления достопримечательного места.

"Событие, которое произошло на территории Новодеревеньковского района, имеет значение не районного или областного масштаба, а, как минимум всероссийского, или скорее даже европейского и мирового масштаба", - приводятся в сообщении слова Андрея Клычкова.

История находки

Место последнего этапа Судбищенской битвы в районе реки Гоголь на стыке Тульской и Орловской областей в апреле обнаружили участники клуба подводного плавания "Диво".

Судбищенская битва произошла 24 и 25 июня (по старому стилю) 1555 года между русским отрядом под командованием боярина Ивана Васильевича Шереметьева и войском крымского хана Девлет-Гирея. Новость о движении 60-тысячного войска крымского хана на Тулу застала воеводу Шереметьева в походе в Крым, несмотря на значительный перевес сил, он повел 17-тысячный отряд навстречу противнику.

Русские воины вступили в бой, сначала был разбит авангард крымского войска, сам Шереметьев серьезно ранен, затем основные силы Девлет-Гирея практически разгромили русское войско. Воеводы Алексей Басманов и Стефан Сидоров, к которым перешло командование, сумели сплотить остатки войска и организовать оборону в возведенных полевых укреплениях, Девлет-Гирей покинул поле боя.