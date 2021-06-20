Гришковец выразил сожаление в связи со своими высказываниями о Земфире

ТАСС, 20 июня. Писатель и драматург Евгений Гришковец заявил, что сожалеет о своих резких высказываниях относительно певицы Земфиры в программе "Би Коз" на канале "Дождь" и готов принести ей извинения. Видеозапись заявления Гришковца опубликовал канал "Дождь".

"Я готов за свой поступок принести искренние извинения. Да, я сожалею, что это произошло. Но слово не воробей: вылетит - не поймаешь. И теперь последствия", - сказал Гришковец.

Он отметил, что его высказывания относительно творчества певицы возникли в ходе спора в прямом эфире, и он пожалел о них уже в ходе этого разговора. "Я пожалел о том, был категоричен, груб, позволил себе гнев. <...> Я и сейчас жалею о том, что высказался так, как высказался. Искренне сожалею об этом. О том, что был излишне эмоционален. <...> Вообще это было излишнее, лишнее высказывание, особенно в публичном пространстве", - сказал он.

По данным телеканала "Дождь", певица Земфира требует опровержения высказываний Гришковца в выпуске программы "Би Коз" от 27 мая относительно ее альбома "Бордерлайн" и компенсации морального ущерба в 1,5 млн рублей. Сообщалось, что иск направлен в Центральный районный суд Калининграда, однако в суде ТАСС сообщили, что пока такой иск не поступал.