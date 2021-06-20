На родине Есенина приступают к завершающему этапу по воссозданию облика Константинова

ТАСС, 20 июня. Завершение работы по воссозданию исторического облика усадьбы последней помещицы села Константинова Лидии Кашиной, где вырос Есенин, требует восстановления пруда и нижнего парка. Проектная документация на объекты уже готова, сообщил ТАСС директор музея-заповедника поэта в Константинове Борис Иогансон.

"В последние несколько лет мы реализуем план по воссозданию образа усадьбы начала XX века, когда здесь жил Сергей Есенин. Уже ликвидированы диссонирующие постройки советского периода, восстановлены и принимают туристов каретный двор, амбар, баня и оранжерея. Для того, чтобы завершить эту работу, нам осталось восстановить пруд и нижний парк - проектная документация на эти объекты уже готова", - сказал он.

Как пояснил директор музея, нижний сад, утраченный в 30-40-е годы прошлого века, будет восстановлен на спуске к Оке - планируется оборудовать лестницу и высадить яблоневые и вишневые деревья. Пруд появится недалеко от центральной части усадьбы. Работы будут выполнены по мере поступления финансирования из регионального бюджета.

"Кроме того, мы начинаем работу по выводу автомобильного транспорта за пределы исторической части музея. Уже в этом году собираемся сделать объемную стоянку для машин во въездной зоне. На ней смогут разместиться почти 200 автомобилей - это практически в два раза больше, чем мы можем разместить сейчас на территории усадьбы", - добавил собеседник агентства.

Как уточнил Иогансон, парковка будет расположена рядом с административным корпусом и фондохранилищем, построенным в 2015 году. Проект развития инфраструктуры на въезде в музей также предполагает строительство туристско-информационного центра, санитарной зоны, кафе, магазина и билетных касс. Парковка в центре села будет полностью закрыта после завершения работы по созданию этих объектов. На месте нынешней стоянки появится парковая зона отдыха для туристов, где посетители музея смогут прогуляться среди зеленых насаждений и отдохнуть на скамейках.

О Константинове

Село Константиново в Рыбновском районе Рязанской области расположено на правом берегу Оки в 43 км от Рязани. 21 сентября 1895 года в Константинове родился Сергей Есенин, там же он провел детские и юношеские годы. Государственный музей-заповедник С. А. Есенина был основан в 1965 году на базе существовавшего литературно-мемориального музея в селе Константинове и памятных мест в городе Спас-Клепики.

Сегодня музей-заповедник - один из крупнейших музейных комплексов в стране, включающий, кроме усадьбы родителей, церковь Казанской иконы Божией Матери, часовню в честь Святого Духа, дом священника И. Я. Смирнова, литературный музей, Константиновскую земскую школу и усадьбу помещицы Кашиной, Спас-Клепиковскую второклассную учительскую школу и школу грамоты в Спас-Клепиковском отделе музея.