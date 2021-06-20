Ландшафтной оперой "Легенда о граде Ельце" завершился музыкальный фестиваль под Липецком

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Всероссийский музыкальный фестиваль имени Тихона Хренникова, который проходил в городе Ельце под Липецком с 10 по 20 июня, завершился ландшафтной оперой "Легенда о граде Ельце" под открытым небом на берегу реки Быстрая Сосна. Оперу посмотрели около 1,3 тыс. человек, рассказала ТАСС в воскресенье пресс-секретарь Липецкой государственной филармонии Анна Ярославина.

"Ландшафтная опера "Легенда о граде Ельце" завершила Всероссийский музыкальный фестиваль имени Тихона Хренникова. Ее сегодня посмотрели около 800 зрителей, а вчера во время генеральной репетиции ее увидели еще 500 человек", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что опера длилась полтора часа. В постановке участвовали около 300 артистов, в том числе реконструкторы, конники и ратники, два хора, симфонический оркестр, а также мастера файер-шоу. На берегу реки для зрителей установили трибуны, где людей рассадили по санитарно-эпидемиологическим требованиям на расстоянии 1,5 метра друг от друга, соблюдался масочный режим. Ярославина уточнила, что все мероприятия фестиваля проходили на открытых уличных площадках.

Опера "Легенда о граде Ельце" впервые был представлена в Ельце в 2011 году, она написана композитором Александром Чайковским по заказу администрации Липецкой области и удостоена премии правительства России в области культуры за 2016 год. Опера проходит под открытым небом на берегу реки Быстрая Сосна в естественных декорациях и является туристическим брендом региона. Посвящена она событиям 1395 года, когда под Ельцом неожиданно завершил свой поход Тамерлан - завоеватель повернул войско назад после того, как ему во сне явилась Богородица.

Тихон Хренников (10 июня 1913 - 14 августа 2007) является уроженцем Ельца Липецкой области, где с 2000 года работает его дом-музей, на территории которого похоронен композитор. Хренников был советским и российским композитором, пианистом, общественным деятелем, педагогом. Он является автором восьми опер, пяти балетов, трех симфоний, девяти инструментальных концертов, музыки для 30 кинофильмов, а также многочисленных произведений камерной, вокальной и программной музыки и музыки для театральных постановок. На фестивале, который проходит с 2008 года раз в два года, исполняют порядка ста произведений композитора, он собирает порядка 50 тыс. человек.