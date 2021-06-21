Ароновой, Женовачу и Крымову вручили премию "Хрустальная Турандот"

МОСКВА, 21 июня. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова, Екатерина Выборова/. Российскую театральную премию "Хрустальная Турандот" вручили новым лауреатам вечером в воскресенье в музее-усадьбе "Архангельское". Среди них художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова Сергей Женовач, народная артистка РФ Мария Аронова, режиссер Дмитрий Крымов и другие актеры, режиссеры и театральные менеджеры, передают корреспонденты ТАСС.

Съезд гостей был назначен на 20:00 мск. Прибывавшие на праздник деятели культуры занимали места на свежем воздухе в шатрах с видом на парадный дворец. Гостями вечера стали директор Московского театра оперетты Владимир Тартаковский, художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков, худрук Российского академического молодежного театра Алексей Бородин, кинорежиссер Сергей Урсуляк, директор театра "Мастерская Петра Фоменко" Андрей Воробьев, директор Театра сатиры Мамед Агаев, генеральный директор фестиваля "Золотая маска" Мария Ревякина, сценограф Александр Боровский и многие другие. Сама церемония началась в 21:00 мск, когда на импровизированную сцену вышли ведущие - принцесса Турандот в исполнении Марины Есипенко и солист Московского театра оперетты Александр Бабик, который предстал в образе космонавта.

Открыл церемонию учредитель премии и ее президент, режиссер и продюсер Борис Беленький. "Есть такой термин "теплая, дружеская атмосфера". Теплую атмосферу нам дала природа, а дружескую атмосферу мы постараемся создать с вами сами. Какое счастье идти 30 лет по этому трудному, но невероятно важному пути. Как хорошо, что мы проходим его вместе с вами. Как хорошо, что вы за все эти годы создаете шедевры, будите человека в человеке, открываете в человеке новые качества, наполняете светом его душу. За это, конечно, хрусталя не жалко. Для хороших дел хрусталя хватит всегда", - приветствовал он гостей.

Первым был вручен спецприз в номинации "Лучший театральный менеджер", учрежденный в честь 85-летия со дня рождения бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Ее лауреатом стал директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок, награду ему вручили начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков и первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман. Новиков подчеркнул, что Крок заслуженно получает награду не только за то, что он делает согласно своим должностным обязанностям, но и за то, что он делать не обязан, в том числе за создание музея Евгения Вахтангова во Владикавказе. В свою очередь Гусман отметил, что в истории отечественного театра большую роль играют тандемы. "Немирович-Данченко и Станиславский и далее были разные тандемы. <…> У вас абсолютно новый тандем с Римасом Владимировичем [Туминасом]. И именно этот тандем в год столетия Вахтанговского театра делает невероятные вещи", - сказал он, обращаясь к лауреату.

Крок признался, что воспринимает эту премию как огромный аванс себе и театру, потому что еще очень много нужно сделать, чтобы открыть дом Вахтангова во Владикавказе. "Я вижу проект дома, который мы сделали, проектно-сметную документацию. Каждый день на объекте работают строители, мы установили две онлайн-камеры, и я вижу все, что там происходит, каждый день. И я вижу, что из пепла создается будущее, и имя ему Дом Евгения Вахтангова на его родине во Владикавказе", - заявил он.

Лауреаты двух сезонов

В прошлом году из-за пандемии коронавируса церемония вручения "Хрустальной Турандот" не состоялась. В связи со сложившейся ситуацией было решено в 2021 году провести вручение хрустальных наград по итогам двух сезонов 2019/2020 и 2020/2021 годов. По традиции на премии "Турандот" не выбирают номинантов, лауреаты сразу объявляются на церемонии награждения.

В номинации лучший актерский дуэт театрального сезона 2020/2021 лауреатами стали Мария Аронова и Владислав Гандрабура, исполнившие роли в спектакле "Мертвые души" Театра им. Вахтангова. Исполнительницей лучшей женской роли в сезоне 2020/2021 была признана Олеся Железняк за роль Голды в "Поминальной молитве" театра "Ленком Марка Захарова".

Директор театра Марк Варшавер, при чьем руководстве была восстановлена эта легендарная постановка, получил "Турандот" за бережное сохранение театрального наследия. "Я уже 20 месяцев как без Марка Анатольевича [Захарова], за это время мы поставили шесть спектаклей. И, конечно, моя мечта, давнишняя, большая, глубокая была восстановить спектакль "Поминальная молитва", который в свое время поставил великий Захаров. Этого хотелось, потому что у нас замечательная труппа, прекрасные актеры. Сегодняшний приз, который я получаю, безусловно, принадлежит всему коллективу "Поминальной молитвы", а это 26 человек, занятых в спектакле. А у нас два состава, и того 52 человека", - отметил Варшавер.

Лауреатом премии в номинации "Лучшая мужская роль театрального сезона 2019/2020" стал Владислав Миллер, исполнивший роль Хлестакова в спектакле "Ревизор" на сцене Театра Олега Табакова. Статуэтку юному артисту вручил журналист и телеведущий Вадим Верник. Он констатировал, что важно, когда в молодого, начинающего актера верит режиссер и дает ему шанс, и когда этот актер свой шанс оправдывает. "Так случилось с Владом. До того, как он сыграл в "Ревизоре", была замечательная работа в "Матросской тишине", и Машков еще юного Влада пригласил, когда возобновлял этот спектакль, и это был настоящий дуэт. Я ему сказал: "Ты очень наглый человек". Потому что так существовать в партнерстве с Машковым, надо уметь и иметь степень самообладания", - сказал Верник.

В свою очередь Миллер поблагодарил премию и коллектив театра за награду: "Я разделяю эту награду со всеми партнерами, артистами нашего спектакля, в том числе с Владимиром Львовичем Машковым, конечно. Спасибо за такой подарок, за роль мечты". И устами своего героя добавил: "Я признаюсь от всего сердца: мне нигде не было такого хорошего приема".

Режиссеру Сергею Женовачу вручили "Турандот" за постановку "Заговор чувств" в МХТ имени Чехова, названную лучшей режиссерской работой театрального сезона 2020/2021. "В хорошем театре самое важное - сочинение спектакля в компании. Для меня идеально, когда непонятно, кто и что придумывал, а когда это получается, и в итоге появляется радостное ощущение, что что-то сделали", - сказал Женовач.

Лучшие спектакли

Титула лучшего спектакля были удостоены две постановки - "Моцарт "Дон Жуан". Генеральная репетиция" Дмитрия Крымова в театре "Мастерская Петра Фоменко" и "Горбачев" Алвиса Херманиса в Театре Наций. "Театр какое-то удивительное место, потому что можно, не выходя из него, думать о мире, о мироздании, о больших проблемах. <...> Когда мы приходим в театр, мы так обнимаемся, целуемся, что я просто для этого еду в театр. А Женя Цыганов, сколько я ставлю спектакли, я такого не видел, чтобы человек работал-работал, а потом он стал тем, кто он есть в этом спектакле. Это какое-то чудо, которому я даже не знаю объяснения", - описал работу над постановкой Крымов.

Награду создателям постановки "Горбачев" вручил президент Всемирной ассоциации русской прессы (ВАРП), бывший генеральный директор ТАСС (1991-2012) Виталий Игнатенко, служивший также помощником Михаила Горбачева. Он поделился с участниками церемонии, что смотрел спектакль со слезами на глазах и обратил внимание на финальный монолог главного героя. "Михаил Сергеевич говорит очень важные вещи, что важно сохранять демократическую направленность нашей жизни и ни при каких условиях не сходить с этого пути. Если мы сойдем, у нас никогда не будет будущего. Спектакль "Горбачев" доказывает, что надежда Михаила Сергеевича никогда не умрет. Это выдающийся, мужественный и очень нежный спектакль", - отметил Игнатенко.

Принимая награду, исполнитель роли Горбачева Евгений Миронов рассказал, что это единственный опыт в его жизни, когда спектакль ставился без режиссера. "Режиссер есть у спектакля - Алвис Херманис, это его вторая постановка в России, но он не видел до сих пор этого спектакля. Мы его репетировали в пандемию, сначала в "Зуме", потом я поехал на две недели в Латвию. <…> Я думал, не будет спектакля, это невозможно, но благодаря этой теме и тому, что мы так сильно хотели признаться в любви этой паре, никакие преграды не в счет. Мы это сделали и не ожидали, что это возымеет такое признание", - заметил актер.

За верность, преданность и бескорыстное служение премии была отмечена актриса Театра имени Вахтангова Марина Есипенко, первая исполнительница роли принцессы на церемонии "Хрустальной Турандот", которая и на 30-й церемонии предстала в этом образе. Всем победителям были вручены хрустальные статуэтки, выполненные по эскизу литовского художника Ремигиуса Крюкаса.

О премии

Премия "Хрустальная Турандот" была основана в 1991 году, став первой театральной премией новой России. Свое название она получила в честь легендарного спектакля "Принцесса Турандот" по сказке Карло Гоцци, поставленного в 1922 году Евгением Вахтанговым.